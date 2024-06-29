'Yasak aşk' cinayeti! 'Kocam kayboldu' dedi, gerçek bambaşka çıktı

29 Haziran 2024 16:35 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 16:36

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen olayda; B.Z.Ç. (24) 5 yıllık kocası H.Ç.'nin gece geç saatlerde evden çıkmasının ardından bir daha haber alamadı. Kadın daha sonrasında 'Kocam kayboldu' diyerek polise başvurdu.

Kadının başvurusunun ardından şahsı aramam çalışması başlatan ekipler, H.Ç.'nin aracının TOKİ 2. etap konutlarının arkasında boş arazide park halinde olduğunu belirledi.

TEK KURŞUNLA İNFAZ EDİLMİŞ...

Ardından aracın başına giden ekipler otomobilin kapısının açtıklarında H.Ç.'nin şoför koltuğun da hareketsiz yattığını belirledi. Ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri H.Ç.'nin kafasından tek kurşun ile vurulduğunu tespit etti.



(H.Ç.)

'YASAK AŞK' CİNAYETİ ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler kocası hakkında kayıp ihbarında bulunan karısı B.Z.Ç.'yi gözaltına aldı. Şahsın telefonunu inceleyen ekipler B.Z.Ç. ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğu belirlenen İ.Ö.'yü gözaltına aldı.



(H.Ç.)

İKİSİ DE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

B.Z.Ç.i ifadesinde kocasını İ.Ö.'nün öldürdüğünü itiraf ederken, İ.Ö., ise cinayeti doğrulayarak olayda kullandığı silahı ise kaçış istikametinde bir araziye attığını beyan etti. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, gün içerisinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.