Bu ilk değil... Sık sık çatıya çıkıp intihara kalkışıyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. 2 katlı bir iş yerinin çatısına çıkan ve elinde bıçak olan şahıs; kendine zarar vermeye başladı. İntihar edeceğini söyleyen şahsı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla ikna edilen şahıs, itfaiye ekibinin merdivenli aracıyla indirildi. Şahıs, ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek için hastaneye götürüldü.

İLK İNTİHAR GİRİŞİMİ DEĞİL

Öte yandan şahsın, geçmişte de sık sık intihar etmeye kalkıştığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.