Eline geçen odunla durmadan kafasına vurdu! Dehşet kavgada ortalık karıştı

İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten çıkan kavgada iki grup fırının önündeki odunlarla birbirine saldırdı. Kafasına odun ile vurulan bir kişi bayıldı. Adamın bayılmasına aldırış etmeyen gözü dönmüş şahıs odunla kafasına vurmaya devam etti. Taraflardan biri de eline aldığı bıçakla saldırdı. Bir kişi de bıçaklanırken, olayda toplam 5 kişi yaralandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kadınların da kavgaya karıştığı görüldü.