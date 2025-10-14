Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Bagajında uçan araç taşıyan otomobil tanıtıldı

Çinli Xpeng Aeroht’un “Land Aircraft Carrier” modeli, Orta Doğu’dan 600 sipariş aldı. Araç 2026’da seri üretime geçecek ve 280 bin dolarlık fiyatıyla otomotiv dünyasında yeni bir çağ başlatacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 10:17

Çinli otomotiv devi Xpeng’in uçan araç birimi Xpeng Aeroht, "Land Aircraft Carrier" adını verdiği sıra dışı aracını ’de düzenlediği uluslararası etkinlikte tanıttı. Tanıtımla birlikte Orta Doğu’dan 600 adetlik dev alındığı açıklandı.

Bu anlaşma, uçan otomobil sektöründe şimdiye kadar verilen en büyük uluslararası toplu sipariş olarak kayda geçti. Etkinlikte ayrıca modelin ilk yurtdışı insanlı uçuş gösterisi de yapıldı.

Aeroht, tanıtım kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nden Ali & Sons Group, Katar’dan Almana Group, Kuveyt’ten AlSayer Group ve BAE Çin İş Konseyi ile satış sözleşmeleri imzaladı. Bu anlaşmalarla birlikte şirketin küresel sipariş sayısı 7.000 adede ulaştı.

Bagajında uçan araç taşıyan otomobil tanıtıldı

ARIDGE MARKASI DA DUYURULDU

Şirket, etkinlikte uluslararası markası “ARIDGE”’i de resmen tanıttı. Xpeng Aeroht’un Guangzhou’daki uçan otomobil üretim tesisi, eylül sonunda tamamlandı. Bu tesis, 2026’da başlayacak seri üretim ve teslimat sürecinin kalbi olacak.

Böylece “Land Aircraft Carrier”, hem Çin’in hem de dünyanın seri üretime giren ilk uçan otomobili olma unvanını taşıyacak.

Bagajında uçan araç taşıyan otomobil tanıtıldı

BAGAJINDA UÇAN ARAÇ TAŞIYOR

Yaklaşık 280 bin dolar fiyat etiketine sahip model, üç eksenli ve altı tekerlekli yapısıyla dikkat çekiyor. 5.5 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe ve 2 metre yüksekliğe sahip olan dört koltuklu araç, C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabiliyor.

800V silikon karbür menzil genişletme platformu üzerine inşa edilen model, 6x6 dört tekerlekten çekiş sistemiyle 1.000 kilometrenin üzerinde CLTC sürüş menzili sunuyor.

Uçuş modülü ise aracın bagaj kısmında taşınıyor ve park halindeyken şarj edilebiliyor. %30’dan %80’e sadece 18 dakikada şarj olan bu modül, 5 ila 6 uçuş yapabiliyor. Dron benzeri dört pervaneli sistem, iki kişilik kapasiteye sahip ve tek tuşla kalkış-iniş ile otomatik navigasyon özellikleriyle donatılmış.

Üstelik, sistemin 5 dakikada öğrenilebilen basit bir kontrol arayüzü bulunuyor.

Bagajında uçan araç taşıyan otomobil tanıtıldı

HEDEF: 2027’DE ORTA DOĞU YOLLARINDA

Xpeng Aeroht, “Land Aircraft Carrier” modelini 2027 itibarıyla Orta Doğu pazarına sunmayı planlıyor. Eğer planlandığı gibi giderse, gökyüzüyle karayolu arasındaki sınırlar birkaç yıl içinde tarihe karışacak gibi görünüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Almanya'dan 4 bin euroluk araç alım desteği
ETİKETLER
#dubai
#sipariş
#Uçan Otomobil
#Xpeng
#Aeroht
#Land Aircraft Carrier
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.