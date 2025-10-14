Bagajında uçan araç taşıyan otomobil tanıtıldı

Çinli otomotiv devi Xpeng’in uçan araç birimi Xpeng Aeroht, "Land Aircraft Carrier" adını verdiği sıra dışı aracını Dubai’de düzenlediği uluslararası etkinlikte tanıttı. Tanıtımla birlikte Orta Doğu’dan 600 adetlik dev sipariş alındığı açıklandı.

Bu anlaşma, uçan otomobil sektöründe şimdiye kadar verilen en büyük uluslararası toplu sipariş olarak kayda geçti. Etkinlikte ayrıca modelin ilk yurtdışı insanlı uçuş gösterisi de yapıldı.

Aeroht, tanıtım kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nden Ali & Sons Group, Katar’dan Almana Group, Kuveyt’ten AlSayer Group ve BAE Çin İş Konseyi ile satış sözleşmeleri imzaladı. Bu anlaşmalarla birlikte şirketin küresel sipariş sayısı 7.000 adede ulaştı.

ARIDGE MARKASI DA DUYURULDU

Şirket, etkinlikte uluslararası markası “ARIDGE”’i de resmen tanıttı. Xpeng Aeroht’un Guangzhou’daki uçan otomobil üretim tesisi, eylül sonunda tamamlandı. Bu tesis, 2026’da başlayacak seri üretim ve teslimat sürecinin kalbi olacak.

Böylece “Land Aircraft Carrier”, hem Çin’in hem de dünyanın seri üretime giren ilk uçan otomobili olma unvanını taşıyacak.

BAGAJINDA UÇAN ARAÇ TAŞIYOR

Yaklaşık 280 bin dolar fiyat etiketine sahip model, üç eksenli ve altı tekerlekli yapısıyla dikkat çekiyor. 5.5 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe ve 2 metre yüksekliğe sahip olan dört koltuklu araç, C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabiliyor.

800V silikon karbür menzil genişletme platformu üzerine inşa edilen model, 6x6 dört tekerlekten çekiş sistemiyle 1.000 kilometrenin üzerinde CLTC sürüş menzili sunuyor.

Uçuş modülü ise aracın bagaj kısmında taşınıyor ve park halindeyken şarj edilebiliyor. %30’dan %80’e sadece 18 dakikada şarj olan bu modül, 5 ila 6 uçuş yapabiliyor. Dron benzeri dört pervaneli sistem, iki kişilik kapasiteye sahip ve tek tuşla kalkış-iniş ile otomatik navigasyon özellikleriyle donatılmış.

Üstelik, sistemin 5 dakikada öğrenilebilen basit bir kontrol arayüzü bulunuyor.

HEDEF: 2027’DE ORTA DOĞU YOLLARINDA

Xpeng Aeroht, “Land Aircraft Carrier” modelini 2027 itibarıyla Orta Doğu pazarına sunmayı planlıyor. Eğer planlandığı gibi giderse, gökyüzüyle karayolu arasındaki sınırlar birkaç yıl içinde tarihe karışacak gibi görünüyor.