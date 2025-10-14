Bolu Dağı Tüneli saat kaçta açılacak, neden kapalı? 13-31 Ekim tarihlerinde hafta içi her gün 5 saat kapalı olacak

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 13-31 Ekim tarihleri arasında Bolu Dağı Tüneli'nde geçişler kapalı olacak. Sadece hafta içi belirli saatlerde geçişlerin kapatılacağı duyuruldu.

Vatandaşlar tarafından Bolu Dağı Tüneli saat kaçta açılacak, neden kapalı sorularının cevapları merak ediliyor.

BOLU DAĞI TÜNELİ SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 13-31 Ekim tarihleri arasında her gün sabah saat 10.00'da kapatılacak. Bolu Dağı Tüneli'nde geçişler ise 5 saat sonra 15.00'te açılacak.

Vatandaşlar bu saatler arasında Abant Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na geçerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan yeniden otoyola bağlanabilecekler.

BOLU DAĞI TÜNELİ NEDEN KAPALI?

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikameti tünel portal ağzında gerçekleştirilen kaplama çalışması nedeniyle kapalı olacak.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde yer alan (Bolu Tüneli dahil) Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametine yapılan tünel portal ağzında gerçekleştirilecek kaplama çalışması nedeniyle, 13 Ekim 2025 Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde saat 10.00 ile 15.00 arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacaktır. Söz konusu çalışmanın 31 Ekim 2025 Cuma günü tamamlanması planlanmakta olup, bu süreçte sürücüler Abant Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı’ndan yeniden otoyola bağlanabileceklerdir."