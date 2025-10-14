İnsan tacirlerinin pes dedirten yeni yöntemi! Operasyon saniye saniye kameralara yansıdı

Kategoriler
Hatay'da üstü brandayla kapatılan hafriyat kamyonundan moloz yerine 28 kaçak göçmen çıktı. Hafriyat kamyonlarının Hatay trafiğinde sık görülmesini fırsat bilen insan tacirleri yeni yöntemleri de polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Kamyon kasasını brandayla örttüğü görülen aracın yabancı uyruklu sürücüsü polis ekiplerinin başarılı operasyonunda yakalandı. Adliyeye sevk edilen insan taciri mahkemece tutuklandı. 28 kaçak göçmen ise göç idaresine teslim edildi. Operasyon anları saniye saniye kameralara yansıdı.