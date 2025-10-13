Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken hamle: O fotoğrafa girmedi! 'Bu ne der' giderdi

Dünya liderlerini Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde bir araya getiren zirvede ABD Başkanı Donald Trump konuşma yaptı. Kürsüde arkasında diğer ülkelerin yöneticileriyle poz veren Trump'ın konuşması sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni başta olmak üzere sıkılmış halleri dikkat çekti.

"ERDOĞAN 'BU NE' DER GİDERDİ"

TGRT Haber Medya Kritik programında bu görüntüyü yorumlayan gazeteci Nagehan Alçı, Trump'ın liderleri cezaya dikmiş gibi arkasında tuttuğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklemeyerek oturmasına dikkat çekti. Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durması gerekse de durmayacağını vurguladı.

"TRUMP ASKER GİBİ DİZDİ"

Alçı Trump'ın bu tavrını ve liderlerin düştüğü durumu şu şekilde yorumladı:

"Herkesi bu kadar şaşırtan mecburen alkışlatan şimdiye kadar bütün teamüllerle alay eden bir güne rastlanmadığını düşünüyorum. Liderleri arkasına dikmiş, 3 saattir beklettiği yetmiyormuş gibi liderler ne yapacaklarını şaşırıyor. Bu kadar nezaketten uzak. Orada Tayyip Erdoğan yok, Katar yok, Sisi yok. Zaten Tayyip Erdoğan orada olması gerekse de orada durmaz, 'Bu ne der' gider karakterini biliyoruz. Hazır asker gibi cezaya dikmiş gibi dikti, arkada hiç bitmeden konuşmasını yaptı. Trump ile sürrealizm toprağa gömüldü yerini kaba gerçekçilik aldı."

TRUMP ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasında Orta Doğu'da barış sürecine katkı veren tüm ülke liderlerine teşekkür eden ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Ordusu, onun söylediğinden çok daha güçlü. Son zamanlardaki bazı süreçlere bakarsanız, kazanıyordu ama hiçbir övgü istemiyor. Sert bir adam ama benim dostum ve ona ihtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

