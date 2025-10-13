Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken hamle: O fotoğrafa girmedi! 'Bu ne der' giderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Barışı için toplanan "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya liderlerinin önünde uzun süren bir konuşma yaptığı görüntüde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer almaması dikkat çekti. Gazeteci Nagehan Alçı, Trump'ın konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntüyü vermeyerek oturmasını yorumladı.

Dünya liderlerini 'ın Şarm el-Şeyh kentinde bir araya getiren zirvede Başkanı konuşma yaptı. Kürsüde arkasında diğer ülkelerin yöneticileriyle poz veren Trump'ın konuşması sırasında İtalya Başbakanı başta olmak üzere sıkılmış halleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken hamle: O fotoğrafa girmedi! 'Bu ne der' giderdi

"ERDOĞAN 'BU NE' DER GİDERDİ"

TGRT Haber Medya Kritik programında bu görüntüyü yorumlayan gazeteci Nagehan Alçı, Trump'ın liderleri cezaya dikmiş gibi arkasında tuttuğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı 'ın beklemeyerek oturmasına dikkat çekti. Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durması gerekse de durmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken hamle: O fotoğrafa girmedi! 'Bu ne der' giderdi

"TRUMP ASKER GİBİ DİZDİ"

Alçı Trump'ın bu tavrını ve liderlerin düştüğü durumu şu şekilde yorumladı:

"Herkesi bu kadar şaşırtan mecburen alkışlatan şimdiye kadar bütün teamüllerle alay eden bir güne rastlanmadığını düşünüyorum. Liderleri arkasına dikmiş, 3 saattir beklettiği yetmiyormuş gibi liderler ne yapacaklarını şaşırıyor. Bu kadar nezaketten uzak. Orada Tayyip Erdoğan yok, Katar yok, Sisi yok. Zaten Tayyip Erdoğan orada olması gerekse de orada durmaz, 'Bu ne der' gider karakterini biliyoruz. Hazır asker gibi cezaya dikmiş gibi dikti, arkada hiç bitmeden konuşmasını yaptı. Trump ile sürrealizm toprağa gömüldü yerini kaba gerçekçilik aldı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken hamle: O fotoğrafa girmedi! 'Bu ne der' giderdi

TRUMP ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasında 'da barış sürecine katkı veren tüm ülke liderlerine teşekkür eden ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Ordusu, onun söylediğinden çok daha güçlü. Son zamanlardaki bazı süreçlere bakarsanız, kazanıyordu ama hiçbir övgü istemiyor. Sert bir adam ama benim dostum ve ona ihtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken hamle: O fotoğrafa girmedi! 'Bu ne der' giderdi
