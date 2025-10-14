Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Ukrayna lideri Zelenskiy ABD'ye gidiyor Trump'la görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donad Trump ile bir araya geleceğini duyurdu. Zelenskiy, görüşmenin 17 Ekim Cuma günü Washington'da olacağını açıkladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 09:50

Devlet Başkanı , ülkesinde temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile çalışma ofisinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Zelenskiy, 17 Ekim Cuma günü Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini belirterek, "Bu hafta Washington'da Başkan Trump ile görüşeceğim. Sanırım Başkan'a (Trump) önermek istediğim adımları ele almamız gerekecek." dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy ABD'ye gidiyor Trump'la görüşecek

KONU TOMAHAWK FÜZELERİ Mİ?

Zelenskiy, görüşmenin ana konusunun Ukrayna imkanlarının güçlendirilmesi olacağını belirtti. Bir gazetecinin, ABD'nin "Tomahawk" seyir füzeleri vermesi durumunda Ukrayna'nın bunu hangi yöntemlerle satın alabileceğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Zelenskiy, bunları konuşmak için şimdilik "erken" olduğunu kaydetti.

Ukrayna lideri Zelenskiy ABD'ye gidiyor Trump'la görüşecek

Zelenskiy, söz konusu füzelerin, NATO'nun ABD silah ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" programı kapsamında da satın alınmasının mümkün olabileceğini ifade etti.

Rus ordusunun ülkesinin enerji altyapılarına saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Zelenskiy, "Elektrik ilgili sorun bekliyoruz. Bir iki saldırıdan sonra elektrik ithal etmek zorunda kalabiliriz." diye konuştu.

