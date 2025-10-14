Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump'ın Erdoğan'a övgülerini alkışlamayan 2 lider dikkatlerden kaçmadı

Gazze'de Barış Zirvesi için Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrine 20'den fazla dünya lideri geldi. ABD Başkanı Donald Trump, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgülerle bahsetti. O anlar diğer liderler tarafından alkışlarla destek bulurken iki lider adeta o anları duymak istemedi ve alkışlamadı. O anlar kameraya yansıdı.

ve 'ın ateşkese varmasının ardından dünya liderleri 'da bir araya geldi. Gazze'de barış için toplanan liderlerden ABD Başkanı Donald Trump, konuşması sırasında Cumhurbaşkanı 'ı dilinden düşürmedi. Kendisini hiçbir zaman yüzüstü bırakmadığını, her zaman destek olduğunu söyleyen Trump, 'nin de ne kadar güçlü bir devlet olduğunu vurguladı.

Trump'ın Erdoğan'a övgülerini alkışlamayan 2 lider dikkatlerden kaçmadı

''HARİKA BİR İNSAN''

ABD lideri Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsederken şu ifadeleri kullandı:

''Ne zaman başım sıkışsa her zaman yanımda oldu. Çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir insan. Hiçbir zaman bizi yüz üstü bırakmadı. Ben zor insanları daha çok seviyorum. Türkiye'den bir beyefendi... Kendisinin söylendiğinden çok daha güçlü bir ordusu var: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. NATO'nun onunla sorunu olduğunda beni arıyorlar, "Erdoğan'la konuşur musun?" diyorlar. Ne zaman başım sıkışsa her zaman yanımda oldu. Çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir insan. Hiçbir zaman bizi yüzüstü bırakmadı.''

Trump'ın Erdoğan'a övgülerini alkışlamayan 2 lider dikkatlerden kaçmadı

İKİ LİDER ALKIŞLAMADI

'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüleri iki lideri ise adeta rahatsız etti. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Trump'ın Erdoğan hakkındaki sözleri sonrası alkışlamayan iki lider olarak kameralara yansıdı.

Trump'ın Erdoğan'a övgülerini alkışlamayan 2 lider dikkatlerden kaçmadı
