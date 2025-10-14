Trump'ın Erdoğan'a övgülerini alkışlamayan 2 lider dikkatlerden kaçmadı

İsrail ve Hamas'ın ateşkese varmasının ardından dünya liderleri Mısır'da bir araya geldi. Gazze'de barış için toplanan liderlerden ABD Başkanı Donald Trump, konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dilinden düşürmedi. Kendisini hiçbir zaman yüzüstü bırakmadığını, her zaman destek olduğunu söyleyen Trump, Türkiye'nin de ne kadar güçlü bir devlet olduğunu vurguladı.

''HARİKA BİR İNSAN''

ABD lideri Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsederken şu ifadeleri kullandı:

''Ne zaman başım sıkışsa her zaman yanımda oldu. Çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir insan. Hiçbir zaman bizi yüz üstü bırakmadı. Ben zor insanları daha çok seviyorum. Türkiye'den bir beyefendi... Kendisinin söylendiğinden çok daha güçlü bir ordusu var: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. NATO'nun onunla sorunu olduğunda beni arıyorlar, "Erdoğan'la konuşur musun?" diyorlar. Ne zaman başım sıkışsa her zaman yanımda oldu. Çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir insan. Hiçbir zaman bizi yüzüstü bırakmadı.''

İKİ LİDER ALKIŞLAMADI

Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüleri iki lideri ise adeta rahatsız etti. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Trump'ın Erdoğan hakkındaki sözleri sonrası alkışlamayan iki lider olarak kameralara yansıdı.