 | Onur Kaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'ye uyarısı dünya basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de barış görüşmeleri için gittiği Mısır'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Erdoğan'ın selamlaşma sırasında Meloni'ye sigarayı bırakma tavsiyesinde bulunması dünya basınında geniş yer buldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 07:07
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 07:26

'da düzenlenen Gazze konulu Barış Zirvesi marjına davet edilen Cumhurbaşkanı , görüşmelerin yapıldığı Şarm Eş-Şeyh kentine gitti. Burada liderlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile arasında geçen diyalog gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'ye uyarısı dünya basınında

Erdoğan'ın görüşme sırasında İtalyan lidere esprili bir dille sigarayı bırakma tavsiyesinde bulunması, İtalyan ve dünya basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'ye uyarısı dünya basınında

CORRİERE DELLA SERA: ERDOĞAN, MELONİ'YE TAKILDI

Corriere Della Sera gazetesinin internet sitesinde "Erdoğan, Meloni'ye takıldı" başlığıyla yayımlanan haberde, Erdoğan ve Meloni'nin samimi bir an paylaştığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalyan lidere gülümseyerek sigarayı bırakması gerektiğini söylediği kaydedildi. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinin hem Meloni'yi hem Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u güldürdüğü kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'ye uyarısı dünya basınında

LA REPUBBLİCA: MACRON, İLGİYLE TAKİP ETTİ

Benzer şekilde İtalyan La Repubblica gazetesinin internet sitesinde, Şarm Eş Şeyh kentinde Erdoğan ve Meloni'nin arasındaki esprili diyaloğun görüntüleri paylaşıldı. Erdoğan'ın Meloni'ye "Sizi iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım" dediği kaydedilen haberde, Türkiye ve İtalya liderleri arasındaki keyifli diyaloğu, Fransız lideri Macron'un da ilgiyle takip ettiği detaylarına yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'ye uyarısı dünya basınında

"TRUMP'IN GECİKMESİ, LİDERLERİN NEŞESİNİ BOZMADI"

Milan merkezli Il Giornale gazetesi ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye İsrail ziyaretinin uzaması nedeniyle üç saat gecikmeli olarak gelmesinin liderlerin neşesini hiç bozmadığı belirtildi. Bunun en güzel kanıtının zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Meloni arasında geçen neşeli diyalog olduğu vurgulanan haberde, Türk ve İtalyan liderler arasındaki esprili diyaloğun Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin yüzünde tebessüm oluşturduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'ye uyarısı dünya basınında

La Stampa gazetesinin internet sitesi de diyaloğun görüntülerini "Erdoğan, Meloni ile şakalaştı" ifadeleriyle sundu.

DÜNYA BASININDA DA GÜNDEM OLDU

Erdoğan ve Meloni arasındaki esprili diyalog İtalyan basınının yanı sıra Balkan ülkeleri başta olmak üzere Avrupa, Rusya ve ABD basınına da yansıdı.

Rusya merkezli TASS haber ajansı, haberi "Türk Cumhurbaşkanı İtalyan Başbakana sigara alışkanlığı üzerinden takıldı" başlığı ile verdi. TASS, Erdoğan'ın Meloni ile tokalaşırken kendisine sigarayı bırakmayı tavsiye ettiğini paylaştı.

ABD merkezli haber kuruluşu Politico'nun Avrupa baskısı ise haberi, "Erdoğan, Meloni'nin sigarayı bırakmasını istiyor fakat Macron, bunun ümitsiz vaka olduğu görüşünde" başlığıyla sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'ye uyarısı dünya basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tütünle mücadele seferberliğinin yeni hedefinin İtalya Başbakanı Meloni olduğunu yazan Politico, Meloni'nin de Erdoğan'ın esprisine yine espriyle cevap vererek, sigarayı bırakması halinde birilerini öldürebileceğini söylediğini kaydetti.

Sırp Politika gazetesinin internet sitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meloni'yi sigara konusunda "kendine özgü, yarı şakacı bir tonla uyardığını" yazarken, Hırvat Index haber portalında Meloni'nin bir dizi röportaja dayanan bir kitapta sigarayı 13 yıl önce bıraktıktan sonra tekrar içmeye başladığını itiraf ettiği detayına yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'ye uyarısı dünya basınında
ETİKETLER
#recep tayyip erdoğan
#mısır
#giorgia meloni
#Şarm Eş Şeyh
#Barış Zirvesi
#İtalya-türkiye Ilişkileri
#Sigarayı Bırakma
#Dünya
