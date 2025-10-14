İstanbul Küçükçekmece 12 saatlik su kesintisi ne zaman?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) paylaşılan duyuruya göre, Halkalı Terfi Merkezi’nde bakım ve yenileme işlemleri yürütülecek.

Çalışmalar dâhilinde, Atakent, Tevfikbey, İnönü, Söğütlüçeşme, Halkalı Merkez ve İstasyon mahallelerine yarın 10.00 ile 22.00 saatleri arasında su ulaştırılamayacak.

İSKİ, 13 Ekim 2025 tarihinde resmî X hesabı üzerinden yaptığı bildirimde İstanbul Küçükçekmece’de su kesintisi uygulanacağını açıkladı.