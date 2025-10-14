Kocaeli'de aile tartışması! Yanlışlıkla kızını vuran baba canına kıydı

Çayırova'da saat 22.00 sıralarında 2 katlı bir evde yaşanan olayda Muzaffer Yıldız (60) henüz bilinmeyen nedenle evinde ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Yıldız, iddiaya göre yanlışlıkla kızı Meltem Yıldız’a ateş etti.

KIZINI VURDUKTAN SONRA SİLAHI BAŞINA DAYAYIP ATEŞLEDİ

Merminin karnına isabet ettiği Meltem Yıldız, kanlar içinde yere yığılırken, baba Muzaffer Yıldız aynı silahı başına dayayarak ateş etti.

VURULAN KIZ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Silah seslerini duyan ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba Muzaffer Yıldız, Gebze’deki özel bir hastaneye; karnından yaralanan kızı Meltem Yıldız ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Muzaffer Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı Meltem Yıldız’ın ise ameliyata alındığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.