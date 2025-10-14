Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 Selahattin Demirel

Kocaeli'de aile tartışması! Yanlışlıkla kızını vuran baba canına kıydı

Kocaeli’de aile içinde çıkan tartışma korkunç bir şekilde son buldu. Tartışma sırasında yanlışlıkla kızını vuran baba, aynı silahla canına kıydı. Olayda ağır yaralanan kız, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Kocaeli'de aile tartışması! Yanlışlıkla kızını vuran baba canına kıydı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
00:44
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
00:44

'da saat 22.00 sıralarında 2 katlı bir evde yaşanan olayda Muzaffer Yıldız (60) henüz bilinmeyen nedenle evinde ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Yıldız, iddiaya göre yanlışlıkla kızı Meltem Yıldız’a ateş etti.

KIZINI VURDUKTAN SONRA SİLAHI BAŞINA DAYAYIP ATEŞLEDİ

Merminin karnına isabet ettiği Meltem Yıldız, kanlar içinde yere yığılırken, baba Muzaffer Yıldız aynı silahı başına dayayarak ateş etti.

Kocaeli'de aile tartışması! Yanlışlıkla kızını vuran baba canına kıydı

VURULAN KIZ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Silah seslerini duyan ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba Muzaffer Yıldız, ’deki özel bir hastaneye; karnından yaralanan kızı Meltem Yıldız ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kocaeli'de aile tartışması! Yanlışlıkla kızını vuran baba canına kıydı

Muzaffer Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı Meltem Yıldız’ın ise ameliyata alındığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER
#tartışma
#silahlı saldırı
#cinayet
#gebze
#olay
#çayırova
#Yaşam
