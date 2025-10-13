Menü Kapat
19°
Ekonomi
 Selahattin Demirel

Yazın nüfusu 10 katına çıkan Tunceli ıpıssız kaldı

Nüfusu yaz aylarında 10 katına kadar çıkan Tunceli'de yaz sezonunun bitmesi ve havaların soğumasıyla sessizlik hakim oldu. Kent sakinleri kalabalıktan uzak yaşarken ildeki öğrenciler de şehirdeki tenhalık hakkında konuştu.

Doğası, yaban hayatı, tabiat parkları ve güzellikleriyle dikkat çeken , yazın yerli ve yabancı turistler ile gurbetçilerin uğrak noktası oluyor. Nüfusu 10 katına çıkan ve adım atılacak yer olmayan Tunceli'de sonbaharın kendini hissettirmesiyle birlikte kentin sokaklarında, nehir kenarlarında ve parklarında sessizlik hakim oldu.

Kentte yaşayanlar, bu sakinlik dönemini kentin doğal unsurlarına daha yakın vakit geçirmek açısından fırsat olarak değerlendirirken öğrenciler ise Tunceli'nin her mevsim başka bir güzelliğe büründüğünü ifade etti. sesinin ve kent yaşamının iç içe geçtiği bir atmosfere sahne olan kent, artık kış turizmine hazırlanıyor.

Yazın nüfusu 10 katına çıkan Tunceli ıpıssız kaldı

"4 MEVSİMİ DOLU DOLU YAŞIYORUZ"

Mameki Park'ta yürüyüş yapan Saniye İzci, "Memleket olarak şanslı bir yerde yaşıyoruz. Çünkü biz burada 4 mevsimi dolu dolu yaşıyoruz. Güz mevsimini de yine çok güzel yaşıyoruz. Doğa yeniden dirilmiş gibi oluyor. Bütün renkleri bir arada yaşıyoruz. mevsimini çok huzurlu geçiriyoruz. Sessiz, sakin, doğayla baş başa, Munzur'un sesi eşliğinde" dedi.

Yazın nüfusu 10 katına çıkan Tunceli ıpıssız kaldı

"DOĞASINI ÇOK SEVİYORUM"

Munzur Üniversitesi öğrencilerinden Fatma Gül Eriş, "Buraya geleli bir ay oldu. Hava değişimi bir anda oldu, ilk geldiğim zamanlarda hava güneşliydi ve bir anda insanlar azalmaya başladı. Biz de arkadaşlarımla artık daha fazla dışarıda duramıyoruz. Çünkü havalar soğudu, yurttan çıkamıyoruz ya da bir yere oturduğumuzda oradan kalkamıyoruz. Tunceli'nin doğasını çok seviyorum. Her şeyden önce Munzur suyuyla alakalı ‘Bir kere içen vazgeçemiyor' diye bir laf var. O gerçekten doğru" ifadelerini kullandı.

Yazın nüfusu 10 katına çıkan Tunceli ıpıssız kaldı

"SON GÜNLERİN TADINI ÇIKARIYORUZ"

Arkadaşlarıyla birlikte sıcak havaların son günlerinin tadını çıkardığını belirten Dolunay Dalan, "Munzur Üniversitesi'nde 2'nci sınıfız. Arkadaşlarla birlikte son günlerimizi yaşıyoruz. Tunceli'de havalar soğumaya başladı. Arkadaşlarla birlikte yürüyüş yapmaya, oturup çay kahve içmeye geldik. Son günlerin tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Yazın nüfusu 10 katına çıkan Tunceli ıpıssız kaldı

"SADECE DOĞA, BİZ VE HAYVANLAR VAR GİBİ"

Munzur Üniversitesi öğrencilerinden Esma Takak ise "Biz öğrenciler olarak kışa yakın geldik ve şu an Tunceli'de sadece doğa, biz ve hayvanlar iç içe kalmış gibiyiz. İnsanlar çok az. Doğayla beraber şu an Tunceli'nin tadını çıkarıyoruz. Tunceli'nin eşsiz güzelliğini bu mevsimde yaşadığımız için öğrenciler olarak çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

