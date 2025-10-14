Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Türkiye-Gürcistan | DÜNYA KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye ile Gürcistan karşılaşıyor. A Milli Takım'ın heyecanla beklenen mücadelesine dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye-Gürcistan | DÜNYA KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 00:30
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 00:30

, 2026 Dünya Kupası yolunda 'ı ağırlıyor. Bu akşam saat 21.45 itibarıyla Kocaeli'de oynanacak olan maçta, hakem olarak Romanya Federasyonu'ndan Radu Petrescu düdük çalacak.

Türkiye-Gürcistan | DÜNYA KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Türkiye-Gürcistan | DÜNYA KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Kashia, Kvirkvelia, Shengelia, Kiteishvili, Kvekveskiri, Chakvetadze, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia.

A MİLLİ TAKIM'DA MORALLER YERİNDE

Milli araya Bulgaristan deplasmanıyla başlayan Türkiye, zorlu geçmesi beklenen karşılaşmayı 6-1 kazanmış ve Gürcistan mücadelesi öncesinde moral yükseltmişti.

Türkiye-Gürcistan | DÜNYA KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

GÜRCİSTAN'DA STRESLİ ATMOSFER!

Türkiye deplasmanı öncesinde İspanya'ya 2-0 kaybeden Gürcistan, Kocaeli'deki karşılaşmaya 3 puan ile geliyor ve 'ya tamam ya devam' maçına çıkıyor.

Türkiye-Gürcistan | DÜNYA KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

TÜRKİYE VE GÜRCİSTAN ARASINDA 8. RANDEVU

Ay yıldızlılar, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın konuk edeceği Gürcistan ile 8. kez karşı karşıya gelecek. Esasen ise Türkiye; 4'ü resmi ve 3'ü özel olmak üzere, geride kalan 7 maçtan 5 galibiyet, birer de beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı.

Türkiye-Gürcistan | DÜNYA KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

A MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU

1- İspanya 9

2- Türkiye 6

3- Gürcistan 3

4- Bulgaristan 0

Türkiye-Gürcistan | DÜNYA KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ

15 KASIM

20.00 Türkiye-Bulgaristan

18 KASIM

22.45 İspanya-Türkiye

Türkiye-Gürcistan | DÜNYA KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE İLE GÜRCİSTAN İLK KEZ NE ZAMAN KARŞILAŞTI?
İki ülke, ilk maçını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da yaptı ve A Milli Takım 3-0 galip geldi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2026 Dünya Kupası'na bir bilet daha: 600 bin nüfuslu ülke bir ilki başardı!
Zeynep Sönmez pes etmedi: Ningbo Açık'ta zafer geldi!
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#Türkiye
#a milli takım
#gürcistan
#Dünya Kupası Elemeleri
#2026 Dünya Kupası Elemeleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.