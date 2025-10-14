Türkiye-Gürcistan | DÜNYA KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Türkiye, 2026 Dünya Kupası yolunda Gürcistan'ı ağırlıyor. Bu akşam saat 21.45 itibarıyla Kocaeli'de oynanacak olan maçta, hakem olarak Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu düdük çalacak.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Kashia, Kvirkvelia, Shengelia, Kiteishvili, Kvekveskiri, Chakvetadze, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia.

A MİLLİ TAKIM'DA MORALLER YERİNDE

Milli araya Bulgaristan deplasmanıyla başlayan Türkiye, zorlu geçmesi beklenen karşılaşmayı 6-1 kazanmış ve Gürcistan mücadelesi öncesinde moral yükseltmişti.

GÜRCİSTAN'DA STRESLİ ATMOSFER!

Türkiye deplasmanı öncesinde İspanya'ya 2-0 kaybeden Gürcistan, Kocaeli'deki karşılaşmaya 3 puan ile geliyor ve 'ya tamam ya devam' maçına çıkıyor.

TÜRKİYE VE GÜRCİSTAN ARASINDA 8. RANDEVU

Ay yıldızlılar, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın konuk edeceği Gürcistan ile 8. kez karşı karşıya gelecek. Esasen ise Türkiye; 4'ü resmi ve 3'ü özel olmak üzere, geride kalan 7 maçtan 5 galibiyet, birer de beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı.

A MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU

1- İspanya 9

2- Türkiye 6

3- Gürcistan 3

4- Bulgaristan 0

TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ

15 KASIM

20.00 Türkiye-Bulgaristan

18 KASIM

22.45 İspanya-Türkiye