Türkiye-Gürcistan | DÜNYA KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Türkiye, 2026 Dünya Kupası yolunda Gürcistan'ı ağırlıyor. Bu akşam saat 21.45 itibarıyla Kocaeli'de oynanacak olan maçta, hakem olarak Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu düdük çalacak.
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.
GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Kashia, Kvirkvelia, Shengelia, Kiteishvili, Kvekveskiri, Chakvetadze, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia.
Milli araya Bulgaristan deplasmanıyla başlayan Türkiye, zorlu geçmesi beklenen karşılaşmayı 6-1 kazanmış ve Gürcistan mücadelesi öncesinde moral yükseltmişti.
Türkiye deplasmanı öncesinde İspanya'ya 2-0 kaybeden Gürcistan, Kocaeli'deki karşılaşmaya 3 puan ile geliyor ve 'ya tamam ya devam' maçına çıkıyor.
Ay yıldızlılar, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın konuk edeceği Gürcistan ile 8. kez karşı karşıya gelecek. Esasen ise Türkiye; 4'ü resmi ve 3'ü özel olmak üzere, geride kalan 7 maçtan 5 galibiyet, birer de beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı.
1- İspanya 9
2- Türkiye 6
3- Gürcistan 3
4- Bulgaristan 0
15 KASIM
20.00 Türkiye-Bulgaristan
18 KASIM
22.45 İspanya-Türkiye