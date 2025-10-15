Önder Özen'den A Milli Takım kritiği: "Bardağın boş kısmını görüyoruz"

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan'ı 4-1 ile geçti. Kocaeli'deki maçta rakibine nefes aldırmayan A Milli Takım'a dair, Önder Özen'den kritik bir yaklaşım geldi.

ÖNDER ÖZEN'DEN A MİLLİ TAKIM MESAJLARI

"Ülke olarak bir alışkanlığımız var. Genelde bardağın boş kısmını görüyoruz ve ben buna biraz üzülüyorum. Ben, bardağın dolu tarafını göstermeye çalışacağım. Öncelikle bardak dolu ve hatta taşmış durumda. 1 saat süper bir futbol gösterisi yaptık. Fizik olarak rakibi ezdik, teknik olarak paramparça ettik, taktik olarak baskıladık ve zihinsel olarak da bitirdik! Daha ne olabilir? 1 saatte fişi çektik, umutlarını kırdık ve maçtan uzaklaştırdık. Gürcistan için kâbus gibiydi. Topu vermeden, süper bir üretkenlik ve süper bir hızla rakip kaleye defalarca gittik. Tamamlayamadığımız ataklar da oldu; ama bitiricilik anlamında genel olarak iyiydik. Tüm bunlar olurken pozisyon da vermedik. Bütün skor evrelerini neredeyse kusursuz geçtik. Tüm oyuncularımız, kendi standartlarındaydı. Bu tempoda bunları yapınca; size Barcelona, Bayern Münih falan derler. Çok coşkulu oynadık, çok keyif aldık. Rakipte 4-5 tane önemli isim var, küçümsenecek bir ekip değiller ve bize ters de gelebilirlerdi. Ama hiç hata yapmadık! A Milli Takım, bütün alkışları hak ediyor. Ayrıca çok iyi yönetildiği de ortada. En başta Hakan Çalhanoğlu olmak üzere herkesi tebrik ediyorum."