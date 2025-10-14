Türkiye Macaristan maç sonucu kaç kaç? Ümit Milli Takım maç fazlasıyla lider

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında Ümit Millî Takım, dış sahada Macaristan ile mücadele etti.

Budapeşte'deki MTK Stadı'nda oynanan karşılaşmada Millî Takımımızın golünü 6’ncı dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

Macaristan’ın sayısını ise 14’üncü dakikada Zalan Vancsa buldu.

Grubumuzun diğer karşılaşmasında Hırvatistan, Ukrayna’yı 1-0 mağlup etti.

Bu skorların ardından Ümit Millî Takımımız bir maç fazlasıyla grubunda zirveye yerleşti.

Ay-Yıldızlı ekip, elemelerdeki bir sonraki karşılaşmalarını Kasım ayında İstanbul’da Ukrayna ve dış sahada Litvanya ile yapacak.

Arnavutluk ve Sırbistan’ın birlikte ev sahipliği yapacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Finalleri’ne 9 grup lideriyle beraber, gruplardaki en başarılı ikinci takım doğrudan katılım hakkı elde edecek.

Kalan 8 ikinci takım ise finallere yükselmek için Kasım 2026’da play-off oynayacak.