Editor
Editor
 Erdem Avsar

Türkiye Macaristan maç sonucu kaç kaç? Ümit Milli Takım maç fazlasıyla lider

Ümit Millî Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup karşılaşmaları üçüncü müsabakasında Macaristan ile 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
23:08
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
23:10

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında , dış sahada ile mücadele etti.

Budapeşte'deki MTK Stadı'nda oynanan karşılaşmada Millî Takımımızın golünü 6’ncı dakikada kaydetti.

Macaristan’ın sayısını ise 14’üncü dakikada Zalan Vancsa buldu.

Türkiye Macaristan maç sonucu kaç kaç? Ümit Milli Takım maç fazlasıyla lider

Grubumuzun diğer karşılaşmasında , ’yı 1-0 mağlup etti.

Bu skorların ardından Ümit Millî Takımımız bir maç fazlasıyla grubunda zirveye yerleşti.

Ay-Yıldızlı ekip, elemelerdeki bir sonraki karşılaşmalarını Kasım ayında İstanbul’da Ukrayna ve dış sahada Litvanya ile yapacak.

Arnavutluk ve Sırbistan’ın birlikte ev sahipliği yapacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Finalleri’ne 9 grup lideriyle beraber, gruplardaki en başarılı ikinci takım doğrudan katılım hakkı elde edecek.

Kalan 8 ikinci takım ise finallere yükselmek için Kasım 2026’da play-off oynayacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Ümit Milli Takım, 2027 Avrupa Şampiyonası finallerine nasıl katılabilir?
Türkiye, grubunu lider tamamlarsa finallere direkt katılım hakkı elde edecek. İkinci sırada bitirmesi halinde ise Kasım 2026’da play-off mücadelesine çıkmak zorunda kalacak.
