TV8 canlı Türkiye Gürcistan nereden izlenir? Maç başlıyor

Kocaeli’de oynanacak Türkiye-Gürcistan karşılaşması, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun dördüncü haftasında büyük önem taşıyor. Mücadele, bu akşam saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, ilk maçta deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup etmiş, ardından Konya’da İspanya’ya 6-0 yenilmişti. Üçüncü karşılaşmada Bulgaristan’ı deplasmanda 6-1’le geçen milliler, bu kez taraftarı önünde sahaya çıkacak. Gürcistan ise Türkiye’ye kaybettikten sonra Bulgaristan’ı 3-0 yenmiş, son maçında İspanya’ya deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu.

Kocaeli Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu görev alacak. Petrescu’nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrei Chivulete olacak. Aynı saatte grubun diğer maçında İspanya, Bulgaristan’ı konuk edecek. Mücadeleler canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Türkiye Gürcistan maçı ilk 11'leri şu şekildedir:

Türkiye 11'i: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, Hakan, İsmail, Yunus, Arda, Kenan, Kerem.

Gürcistan 11'i Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

Türkiye-Gürcistan mücadelesi, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin yayın haklarını elinde bulunduran kanal, tüm grup maçlarını canlı olarak yayınlamaya devam ediyor. İzleyiciler, televizyon üzerinden veya internet bağlantısı aracılığıyla TV8’in resmi sitesinden maçı canlı takip edebilecek.

TV8 HD FREKANS

Türkiye Gürcistan maçını izlemek isteyenler aşağıdaki güncel frekans ve kanal bilgileri ile maçı canlı yayın ile şifresiz izleyebilirler:

Türksat 4A Uydusu

4A Uydusu Frekans: 12346 MHz

12346 MHz Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Yatay (Horizontal) Symbol Rate: 9600 Ksym/s

9600 Ksym/s FEC: 3/4

Digiturk: 28. Kanal

Kablo TV: HD 29. Kanal - SD 907. Kanal

D-Smart: 28. Kanal

Tivibu: 29. Kanal