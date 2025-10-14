Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TV8 canlı Türkiye Gürcistan nereden izlenir? Maç başlıyor

TV8 HD canlı yayın Türkiye Gürcistan maçını ekranlara getiriyor. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında bu akşam Kocaeli Stadı’nda Gürcistan’ı konuk ediyor. Saat 21.45’te başlayacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu düdük çalacak. İşte Türkiye Gürcistan TV8 canlı yayın link bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TV8 canlı Türkiye Gürcistan nereden izlenir? Maç başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 21:26

Kocaeli’de oynanacak - karşılaşması, Avrupa Elemeleri E Grubu’nun dördüncü haftasında büyük önem taşıyor. Mücadele, bu akşam saat 21.45’te başlayacak ve ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN CANLI İZLE

A Milli Futbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, ilk maçta deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup etmiş, ardından Konya’da İspanya’ya 6-0 yenilmişti. Üçüncü karşılaşmada Bulgaristan’ı deplasmanda 6-1’le geçen milliler, bu kez taraftarı önünde sahaya çıkacak. Gürcistan ise Türkiye’ye kaybettikten sonra Bulgaristan’ı 3-0 yenmiş, son maçında İspanya’ya deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu.

Kocaeli Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu görev alacak. Petrescu’nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrei Chivulete olacak. Aynı saatte grubun diğer maçında İspanya, Bulgaristan’ı konuk edecek. Mücadeleler canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Türkiye Gürcistan maçı ilk 11'leri şu şekildedir:

Türkiye 11'i: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, Hakan, İsmail, Yunus, Arda, Kenan, Kerem.

Gürcistan 11'i Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

TV8 canlı Türkiye Gürcistan nereden izlenir? Maç başlıyor

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN NEREDE İZLENİR?

Türkiye-Gürcistan mücadelesi, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin yayın haklarını elinde bulunduran kanal, tüm grup maçlarını canlı olarak yayınlamaya devam ediyor. İzleyiciler, televizyon üzerinden veya internet bağlantısı aracılığıyla TV8’in resmi sitesinden maçı canlı takip edebilecek.

TV8 canlı Türkiye Gürcistan nereden izlenir? Maç başlıyor

Maç, aynı zamanda dijital platform üzerinden de canlı yayınlanacak. EXXEN aboneleri, Türkiye-Gürcistan karşılaşmasını platformun mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden izleyebilecek. Yayın, yüksek çözünürlük ve HD kalitesinde sunulacak.

TV8 canlı Türkiye Gürcistan nereden izlenir? Maç başlıyor

TV8 CANLI TÜRKİYE MAÇI İZLE

TV8, Türkiye Gürcistan maçını futbolseverlerle canlı ve kesintisiz şekilde buluşturacak. İzleyiciler, Türksat 4A uydusu üzerinden 12346 MHz frekans, yatay polarizasyon ve 9600 Ksym/s sembol oranı ile TV8’i izleyebilecek. Kanal, Digiturk’te 28, D-Smart’ta 28, Tivibu’da 29, Kablo TV’de HD 29 ve SD 907. kanallarda yer alıyor.

Türkiye Gürcistan maçını internet üzerinden izlemek isteyenler, TV8’in resmi web sitesine girerek telefon, tablet ya da bilgisayar aracılığıyla canlı yayına ulaşabilir.

TV8 canlı Türkiye Gürcistan nereden izlenir? Maç başlıyor

TV8 DONMADAN REKLAMSIZ CANLI İZLE

TV8’in resmi internet sitesi, Türkiye Gürcistan maçını kesintisiz ve donmadan canlı izlemek isteyen futbolseverler için alternatif bir seçenek olacak. Yayın sırasında yaşanabilecek donma problemleri genellikle internet bağlantısının yavaş olmasından kaynaklanıyor. İzleyiciler, bağlantılarını yenileyerek veya arka plandaki gereksiz sekmeleri kapatarak sorunsuz bir şekilde maçı izleyebilir.

TV8 canlı Türkiye Gürcistan nereden izlenir? Maç başlıyor

Bağlantı sorunları yaşayan kullanıcılar, TV8 canlı yayın ekranındaki kalite ayarını düşürerek yayını daha akıcı hale getirebilir. Bu sayede Türkiye Gürcistan maçı, hem mobil cihazlarda hem de masaüstü bilgisayarlarda kesintisiz şekilde izlenebilir.

TV8 canlı Türkiye Gürcistan nereden izlenir? Maç başlıyor

TV8 TÜRKİYE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

TV8, 2026 Avrupa Elemeleri maçlarının yayın haklarını elinde bulunduruyor. Bu nedenle Türkiye’nin Gürcistan karşılaşması da TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Televizyon izleyicileri uydudan, kablolu yayınlardan veya dijital platformlardan kanala erişim sağlayabilir.

TV8 canlı Türkiye Gürcistan nereden izlenir? Maç başlıyor

Türkiye Gürcistan maç yayını, aynı anda hem TV8 hem de EXXEN platformu üzerinden yapılacak. EXXEN üyeleri, mobil uygulama veya web sitesi aracılığıyla Türkiye Gürcistan maçını yüksek görüntü kalitesiyle izleme fırsatına sahip olacak.

TV8 canlı Türkiye Gürcistan nereden izlenir? Maç başlıyor

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Türkiye Gürcistan maçı, TV8 ve EXXEN platformları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. TV8’in uydu ve kablo yayınları Türkiye genelinde şifresiz olarak erişime açık durumda. EXXEN kullanıcıları ise platforma giriş yaparak maçı bilgisayar, tablet veya cep telefonundan takip edebilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TV8 kaçıncı kanal, hangi kanalda? Digiturk, Tivibu, D-Smart kanal bilgisi!

Ayrıca TV8’in resmi web sitesine giren izleyiciler, Türkiye Gürcistan maç canlı yayınını internet bağlantısı üzerinden izleyebilir. Canlı yayın seçeneği, mobil cihazlarda da kullanılabiliyor.

TV8 canlı Türkiye Gürcistan nereden izlenir? Maç başlıyor

TV8 HD FREKANS

Türkiye Gürcistan maçını izlemek isteyenler aşağıdaki güncel frekans ve kanal bilgileri ile maçı canlı yayın ile şifresiz izleyebilirler:

  • Türksat 4A Uydusu
  • Frekans: 12346 MHz
  • Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
  • Symbol Rate: 9600 Ksym/s
  • FEC: 3/4

Digiturk: 28. Kanal

Kablo TV: HD 29. Kanal - SD 907. Kanal

D-Smart: 28. Kanal

Tivibu: 29. Kanal

ETİKETLER
#Türkiye
#exxen
#a milli takım
#tv8
#gürcistan
#fıfa dünya kupası
#2026 dünya kupası
#Dünya Kupası Elemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.