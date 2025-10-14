Balıkesir'de deprem oldu: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama

Balıkesir'in Sındırgı merkez üssü olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi sarsıntının derinliğini 11 kilometre olarak duyurdu.

10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1'lik depremin ardından bölgede uzmanların deyimiyle "artçı fırtınası" sürüyor. Sındırgı merkezli son olarak 12 Ekim tarihindeki 3,6'lık depremin ardından bugün bir sarsıntı daha kayıtlara geçti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu. Derinliği ise 9 kilometre olarak açıklandı.