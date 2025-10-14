Nicolo Zaniolo'ya sert sözler: İtalya'da büyük eleştiri!

Kategoriler
Nicolo Zaniolo'nun sıkıntılı gündemi devam ediyor. Halihazırda Galatasaray'dan Udinese'ye kiralık giden İtalyan yıldız, an itibarıyla yine eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.
Zaniolo’nun 10 numaralı formayı kendisinin giymek istediğini; özellikle hatırlatan Di Natale, "Şu ana kadar beklentiler karşısında hayal kırıklığı yaşatan bir oyuncu. Hem kendi hem de Udinese adına gelişmesini diliyorum. Kendini yeniden kanıtlayabileceği doğru ortamda olduğunu bilmeli." ifadelerini kullandı.
İtalya ekibinde şu ana kadar 9 maça çıkan Nicolo Zaniolo, 333 dakika sahada kalmış ve 1 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.