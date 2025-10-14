Menü Kapat
Ramazan
 Burak Ayaydın

Nicolo Zaniolo'ya sert sözler: İtalya'da büyük eleştiri!

Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo'ya, kulüp efsanesi Antonio Di Natale'den ağır bir eleştiri geldi. Eski futbolcu Di Natale, Nicolo Zaniolo için 'hayal kırıklığı' vurgusunda bulundu.

Nicolo Zaniolo'ya sert sözler: İtalya'da büyük eleştiri!
14.10.2025
14.10.2025
Nicolo Zaniolo'nun sıkıntılı gündemi devam ediyor. Halihazırda Galatasaray'dan Udinese'ye kiralık giden İtalyan yıldız, an itibarıyla yine eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

Nicolo Zaniolo'ya sert sözler: İtalya'da büyük eleştiri!

NICOLO ZANIOLO'YA NET MESAJ!

Zaniolo’nun 10 numaralı formayı kendisinin giymek istediğini; özellikle hatırlatan Di Natale, "Şu ana kadar beklentiler karşısında hayal kırıklığı yaşatan bir oyuncu. Hem kendi hem de Udinese adına gelişmesini diliyorum. Kendini yeniden kanıtlayabileceği doğru ortamda olduğunu bilmeli." ifadelerini kullandı.

Nicolo Zaniolo'ya sert sözler: İtalya'da büyük eleştiri!

NICOLO ZANIOLO VE UDINESE PERFORMANSI

İtalya ekibinde şu ana kadar 9 maça çıkan Nicolo Zaniolo, 333 dakika sahada kalmış ve 1 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Nicolo Zaniolo'ya sert sözler: İtalya'da büyük eleştiri!

Sıkça Sorulan Sorular

ANTONIO DI NATALE UDINESE'DE NELER YAPMIŞTI?
Kulübün efsanesi olan yetenekli hücumcu, Udinese formasıyla 445 maçta mücadele etmiş ve 227 gol ile 73 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.
