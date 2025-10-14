Nijerya Benin CANLI hangi kanalda? Osimhen 11'de başlıyor

Nijerya ile Benin, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu’nun son haftasında karşı karşıya geliyor. Maçın sonucu, yalnızca bu iki takımı değil, grubun lideri Güney Afrika’yı da yakından ilgilendiriyor.

Nijerya ile Benin arasındaki mücadele, 14 Ekim 2025 Salı günü oynanacak. Karşılaşma, Nijerya’nın Uyo şehrinde bulunan 30 bin seyirci kapasiteli Godswill Akpabio Uluslararası Stadyumu’nda Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak. Maç, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu’nun en kritik karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Nijerya, sahasında oynayacağı bu maçta mutlak galibiyet arayacak.

Bu mücadele, FIFA’nın dijital yayın platformu olan FIFA+ üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Yayın tüm dünyada ücretsiz erişime açık olacak. Karşılaşmanın Türkiye’deki yayın hakları herhangi bir kanal tarafından alınmadığı için, Türkiye’deki futbolseverler maçı yalnızca FIFA+ üzerinden izleyebilecek.

C Grubu’nun son maçında oynanacak Nijerya Benin karşılaşması FIFA+ platformunda canlı olarak yayınlanacak. Nijerya’daki futbolseverler ise yerel kanallardan mücadeleyi takip edebilecek. Türkiye’de maçın yayın haklarını elinde bulunduran bir televizyon kanalı bulunmuyor.

Nijerya Benin maçı, aynı zamanda FIFA’nın resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın seçeneğiyle takip edilebilecek. Bu platform, Dünya Kupası elemeleri süresince birçok karşılaşmayı şifresiz olarak yayınlamayı sürdürüyor.

Nijerya Benin mücadelesini bazı ülkelerde şifresiz olarak izlemek mümkün. Mücadeleyi canlı yayınlayacak yabancı kanallar arasında SuperSport Maximo 3 (Benin), ESPN App (ABD), Prime Video (Avusturya), Sport Klub 2 HR (Bosna Hersek) ve FIFA+ (İspanya) yer alıyor.

Nijerya Benin maçını veren kanallar:

Bosna Hersek: Sport Klub 2 HR

İspanya: FIFA+

ABD: ESPN App

Avusturya: Prime Video

Benin: SuperSport Maximo 3

Nijerya Benin maçı, FIFA+ platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak karşılaşma için herhangi bir ücretli abonelik gerekmeden platform üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Ayrıca bazı Avrupa ülkelerinde de çeşitli platformlar üzerinden yayın yapılacak. Ancak Türkiye’de yalnızca FIFA+ üzerinden izlenebilecek olan maç, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde gruptaki sıralamayı belirleyecek nitelikte.

Nijerya’nın yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu kritik maçta ilk 11’de sahaya çıkacak. Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, milli forma altında bugüne kadar 43 maçta 26 gol kaydetti.

Osimhen, Benin’e karşı daha önce oynadığı dört maçta üç kez ağları sarsarak dikkat çekmişti. 75 milyon euro piyasa değerine sahip forvet, bu maçta da Nijerya’nın en büyük hücum gücü olarak görev yapacak.