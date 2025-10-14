Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Nijerya Benin CANLI hangi kanalda? Osimhen 11'de başlıyor

Nijerya Lesotho canlı yayın ile bazı yabancı kanallardan izlenebilecek. 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'nda kader haftası geldi çattı. Nijerya ile Benin arasında 14 Ekim 2025 Salı günü oynanacak maç, grupta sıralamayı ve play-off biletini belirleyecek en kritik karşılaşmalardan biri olacak. Uyo'daki Godswill Akpabio Uluslararası Stadyumu'nda Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. İşte Nijerya Benin canlı yayın bilgileri…

Nijerya Benin CANLI hangi kanalda? Osimhen 11'de başlıyor
ile Benin, 2026 Afrika Elemeleri C Grubu’nun son haftasında karşı karşıya geliyor. Maçın sonucu, yalnızca bu iki takımı değil, grubun lideri Güney Afrika’yı da yakından ilgilendiriyor.

NİJERYA BENİN CANLI İZLE

Nijerya ile Benin arasındaki mücadele, 14 Ekim 2025 Salı günü oynanacak. Karşılaşma, Nijerya’nın Uyo şehrinde bulunan 30 bin seyirci kapasiteli Godswill Akpabio Uluslararası Stadyumu’nda Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak. Maç, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu’nun en kritik karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Nijerya, sahasında oynayacağı bu maçta mutlak galibiyet arayacak.

Nijerya Benin CANLI hangi kanalda? Osimhen 11'de başlıyor

Bu mücadele, FIFA’nın dijital yayın platformu olan FIFA+ üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Yayın tüm dünyada ücretsiz erişime açık olacak. Karşılaşmanın Türkiye’deki yayın hakları herhangi bir kanal tarafından alınmadığı için, Türkiye’deki futbolseverler maçı yalnızca FIFA+ üzerinden izleyebilecek.

Nijerya Benin CANLI hangi kanalda? Osimhen 11'de başlıyor

NİJERYA BENİN HANGİ KANALDA?

C Grubu’nun son maçında oynanacak Nijerya Benin karşılaşması FIFA+ platformunda canlı olarak yayınlanacak. Nijerya’daki futbolseverler ise yerel kanallardan mücadeleyi takip edebilecek. Türkiye’de maçın yayın haklarını elinde bulunduran bir televizyon kanalı bulunmuyor.

Nijerya Benin CANLI hangi kanalda? Osimhen 11'de başlıyor

Nijerya Benin maçı, aynı zamanda FIFA’nın resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın seçeneğiyle takip edilebilecek. Bu platform, Dünya Kupası elemeleri süresince birçok karşılaşmayı şifresiz olarak yayınlamayı sürdürüyor.

Nijerya Benin CANLI hangi kanalda? Osimhen 11'de başlıyor

NİJERYA BENİN MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Nijerya Benin mücadelesini bazı ülkelerde şifresiz olarak izlemek mümkün. Mücadeleyi canlı yayınlayacak yabancı kanallar arasında SuperSport Maximo 3 (Benin), ESPN App (ABD), Prime Video (Avusturya), Sport Klub 2 HR (Bosna Hersek) ve FIFA+ (İspanya) yer alıyor.

Nijerya Benin maçını veren kanallar:

  • Bosna Hersek: Sport Klub 2 HR
  • İspanya: FIFA+
  • ABD: ESPN App
  • Avusturya: Prime Video
  • Benin: SuperSport Maximo 3
Nijerya Benin CANLI hangi kanalda? Osimhen 11'de başlıyor

NİJERYA - BENİN NEREDE İZLENİR?

Nijerya Benin maçı, FIFA+ platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak karşılaşma için herhangi bir ücretli abonelik gerekmeden platform üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Ayrıca bazı Avrupa ülkelerinde de çeşitli platformlar üzerinden yayın yapılacak. Ancak Türkiye’de yalnızca FIFA+ üzerinden izlenebilecek olan maç, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde gruptaki sıralamayı belirleyecek nitelikte.

Nijerya Benin CANLI hangi kanalda? Osimhen 11'de başlıyor

NİJERYA BENİN MAÇINDA OSİMHEN OYNUYOR MU?

Nijerya’nın yıldız golcüsü , bu kritik maçta ilk 11’de sahaya çıkacak. Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, milli forma altında bugüne kadar 43 maçta 26 gol kaydetti.

Osimhen, Benin’e karşı daha önce oynadığı dört maçta üç kez ağları sarsarak dikkat çekmişti. 75 milyon euro piyasa değerine sahip forvet, bu maçta da Nijerya’nın en büyük hücum gücü olarak görev yapacak.

