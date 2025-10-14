Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Carlo Ancelotti'ye büyük darbe: Japonya Brezilya'yı 20 dakikada bitirdi!

Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı, hazırlık maçında Japonya ile karşılaştı. Sambacılar, 2-0 öne geçmelerine rağmen favori oldukları mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Carlo Ancelotti'ye büyük darbe: Japonya Brezilya'yı 20 dakikada bitirdi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 17:43

, karşısında 20 dakikada 3 buldu. Doğu Asya ülkesi, 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve 3-2 galip geldi.

Carlo Ancelotti'ye büyük darbe: Japonya Brezilya'yı 20 dakikada bitirdi!

CARLO ANCELOTTI'YE 20 DAKİKADA 3 GOL ŞOKU!

Brezilya; Paulo Henrique (26) ve Gabriel Martinelli (32) ile 2-0 öne geçerken, Japonya ise Takumi Minamino (52), Keito Nakamura (62) ve Ayase Ueda (71) ile zoru başardı ve 3-2 galip geldi! Brezilya Teknik Direktörü Carlo , maçın son bölümünde oldukça gergin göründü.

Carlo Ancelotti'ye büyük darbe: Japonya Brezilya'yı 20 dakikada bitirdi!

TARİHTE İLK KEZ

Bu sonuçla birlikte iki takım arasında oynanan maçların tarihinde bir ilk yaşandı. Japonya, Brezilya karşısında ilk kez galip geldi.

Sıkça Sorulan Sorular

CARLO ANCELOTTI BREZİLYA İLE KAÇ MAÇA ÇIKTI?
Deneyimli antrenör, şu ana kadar Sambacılar ile 6 karşılaşmada yer aldı ve bu süreçte iki kez mağlup oldu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alexander Isak ve Viktor Gyökeres krizi: İsveç'te fatura ağır oldu!
Fenerbahçe'de yeni kriz: Futbolcuların test sonuçları şoke etti! Fatura Jose Mourinho'ya kesildi
ETİKETLER
#Spor
#japonya
#brezilya
#ancelotti
#gol
#galibiyet
#mac
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.