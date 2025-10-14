Carlo Ancelotti'ye büyük darbe: Japonya Brezilya'yı 20 dakikada bitirdi!

Kategoriler
Japonya, Brezilya karşısında 20 dakikada 3 gol buldu. Doğu Asya ülkesi, 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve 3-2 galip geldi.
Brezilya; Paulo Henrique (26) ve Gabriel Martinelli (32) ile 2-0 öne geçerken, Japonya ise Takumi Minamino (52), Keito Nakamura (62) ve Ayase Ueda (71) ile zoru başardı ve 3-2 galip geldi! Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçın son bölümünde oldukça gergin göründü.
Bu sonuçla birlikte iki takım arasında oynanan maçların tarihinde bir ilk yaşandı. Japonya, Brezilya karşısında ilk kez galip geldi.