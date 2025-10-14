Menü Kapat
Editor
 | Nalan Güler Güven

Konya'da dev 'Narkokapan' operasyonu! 421 kişi enselendi

Konya merkezli 12 ilde 3 bin 319 polis memurunun katıldığı 'Narkokapan' operasyonunda 421 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 338 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonların hazırlığının 4 ay sürdüğünü açıkladı.

Konya'da dev 'Narkokapan' operasyonu! 421 kişi enselendi
IHA
14.10.2025
14.10.2025
merkezli 12 ilde sabah erken saatlerinde 338 farklı adrese operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı operasyonun ardından Konya'ya geldi. Bakan Yerlikaya, Konya Emniyet Müdürlüğünde beraberinde Konya Valisi İbrahim Akın, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ile emniyet yetkilileri ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Konya'da dev 'Narkokapan' operasyonu! 421 kişi enselendi

EN KAPSAMLI UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bakan Ali Yerlikaya, bu sabah Konya'da; en kapsamlı uyuşturucu operasyonlarından biri olan, 'Narkokapan Konya'yı başarıyla icra ettiklerini belirterek, "Hazırlık safhası tam 4 ay süren bu operasyon, bakanlığımızın planlama, istihbarat ve icra kabiliyetinin somut bir göstergesidir. Hedefimiz; özellikle gençlerimize musallat olan, hem internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, hem de mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Konya merkezli 12 ilimizde düzenlenen operasyona; 3 bin 319 kahraman polisimiz, 542 ekibimiz, 16 özel eğitimli narkotik dedektör köpeğimiz, 1 İHA ve 1 helikopterden oluşan hava destek unsurlarımız katıldı. Eşzamanlı olarak 338 farklı adrese baskın düzenledik ve 421 şahsı gözaltına aldık. Operasyonumuz sahada devam ediyor. Örgütlü yapıları, lojistik ağları ve aracılık eden torbacıları tek tek enseliyoruz. Uyuşturucu meselesini; milletimizin geleceğini hedef alan, gençlerimizin umutlarını çalan, toplumsal yapımızı içten içe kemiren bir saldırı olarak görüyoruz. Bu illet, sadece bireyleri değil, toplumların köklerini zehirlemeye çalışan bir tehdittir. Dünyanın en sinsi düşmanlarından biri olan bu maddeye karşı, özellikle göz bebeğimiz evlatlarımızı korumak, bizim için bir tercih değil, bir milli görevdir. Bu anlayışla, olarak uyuşturucuya karşı, amansız bir mücadele veriyoruz" dedi.

Konya'da dev 'Narkokapan' operasyonu! 421 kişi enselendi

BAKAN YELİKAYA'DAN GENÇLERE 'YALNIZ DEĞİLSİNİZ' ÇAĞRISI

Gençlere seslenen Bakan Yerlikaya, "Geleceğinizi, hayallerinizi zehirleyecek hiçbir şeye prim vermeyin. Yardıma ihtiyacınız olduğunda yalnız değilsiniz; devletimiz yanınızdadır. Biz yanınızdayız. Anne ve babalar çocuklarınızdaki en küçük değişikliği, sosyal çevrelerindeki işaretleri, asla hafife almayın. İhmal, bir ailenin en büyük pişmanlığı olur. Unutmayın: evlatlarımıza birlikte sahip çıkacağız. Mahallelerimizi birlikte koruyacağız. Bu mücadeleyi birlikte vereceğiz. Konya'dan tüm vatandaşlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. 112 Acil Çağrı Merkezimiz emrinizde. UYUMA ve NARVAS uygulamalarımız emrinizde. Şüpheli bir durum mu var, bize bildirin, biz gereğini yapalım" şeklinde konuştu.

