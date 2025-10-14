Menü Kapat
TGRT Haber
 Berkay Alptekin

Machado Nobel'i aldı, Venezuela kepenk vurdu! Norveç'teki büyükelçilik kapatıldı

Norveç Nobel Komitesi, Venezuela halkının demokratik haklar için verdiği mücadele nedeniyle Maria Corina Machado'ya 2025 Nobel Barış Ödülü'nü verdi. Venezuela ise olaydan birkaç gün sonra Norveç'teki büyükelçiliğini kapattı.

Machado Nobel'i aldı, Venezuela kepenk vurdu! Norveç'teki büyükelçilik kapatıldı
Norveç Nobel Komitesi, 2025 Nobel Barış Ödülü’nü, halkının demokratik hakları için verdiği mücadele ve ülkenin diktatörlükten demokrasiye barışçıl geçişi için gösterdiği çabalar sebebiyle Maria Corina Machado’ya layık gördü.

Venezuela, ödülü lideri Machado'ya vermesinden günler sonra Norveç'teki büyükelçiliğine kilit vurdu. Venezuela Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ödüle dair bir ifade yer almazken büyükelçiliğin kapatılması kararının dışişleri hizmetinin yeniden yapılandırılmasının bir parçası olduğu ifade edildi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı ise, Venezuela'nın kararını "talihsizlik" olarak betimleyerek Karakas yönetiminin herhangi bir gerekçe göstermeden Oslo'daki büyükelçiliğini kapattığını doğruladı.

"Çeşitli konularda farklılıklarımıza rağmen Venezuela ile diyaloga açık tutmak istiyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" denilen açıklamada, Noel Ödülleri'nin Norveç hükümetinden bağımsız olduğu aktarıldı.

Machado Nobel'i aldı, Venezuela kepenk vurdu! Norveç'teki büyükelçilik kapatıldı

MADURO YÖNETİMİNE MUHALİFLİĞİYLE BİLİNİYOR

1967 yılında Venezuela'da doğan Maria Corina Machado, ülkesinde Devlet Başkanı Nicolas yönetimine karşı mücadelesi ile tanınıyor. 2002 yılında siyasete giren ve bugün Maduro aleyhindeki muhalefetin lideri olarak kabul edilen Machado, ilk kez 2012 yılında devlet başkanlığına aday olmuş, ancak muhalefet içindeki ön seçimleri kaybetmişti.

2023'te muhalefet içindeki ön seçimleri kazanarak 2024 Devlet Başkanlığı Seçiminde muhalefetin adayı olan Machado, sonradan yargı kararı ile kamu görevinde bulunmaktan men edildiği için çekilmek zorunda kalmıştı.

Seçimlerde muhalefetin Maduro'ya karşı zafer ilan etmesinin ardından ülkedeki protestoların yüzü olan Machado, aldığı tehditler nedeniyle 1 Ağustos 2024'te kamuoyundan çekilmiş ve Wall Street Journal gazetesine yazdığı bir mektupta tutuklanma ve öldürülme riski nedeniyle saklanmak zorunda olduğunu ifade etmişti.

Bu yıl Ocak ayında ilk kez yeniden kamuoyu önüne çıktığında tutuklanmasına yönelik başarısız bir teşebbüs olmuş ve aracına birkaç el ateş edilmişti.

Machado Nobel'i aldı, Venezuela kepenk vurdu! Norveç'teki büyükelçilik kapatıldı

TRUMP'I SOLLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'nü kazanmak için kampanya yürütmüştü. Ancak adaylıklar Ocak ayında, yani Trump'ın ikinci döneminin başında sona ermişti.

Trump ise aylardır yaptığı açıklamalarda, 7 savaşı bitirdiğini öne sürerek Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

