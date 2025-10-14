M4 metro neden çalışmıyor, gelmiyor son dakika? 14 Ekim Kadıköy Sabiha Gökçen metro hattı seferleri ne zaman düzelecek?

14 Ekim 2025 Salı günü Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında seferlerde aksama yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından M4 metro neden çalışmıyor, gelmiyor son dakika durumu araştırılmaya başlandı.

M4 METRO NEDEN ÇALIŞMIYOR, GELMİYOR 14 EKİM?

Metro İstanbul tarafından açıklanan bilgilere göre M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen MEtro Hattı Gülsuyu istasyonunda intihar girişimi gerçekleşti. İntihar girişiminden dolayı metro seferleri gecikmeli olarak yapılıyor.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı Gülsuyu istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır."

M4 METRO SEFERLERİ NE ZAMAN DÜZELECEK 14 EKİM?

M4 Metro hattında gecikmeli olarak gerçekleştirilen seferlerin ne zaman düzeleceği hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Kısa süre içerisinde seferlerin normale dönmesi bekleniyor. Metro İstanbul tarafından konuyla iglili bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.