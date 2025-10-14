Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

M4 metro neden çalışmıyor, gelmiyor son dakika? 14 Ekim Kadıköy Sabiha Gökçen metro hattı seferleri ne zaman düzelecek?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre M4 Kadıköy - Sabiha Gökçen metro hattında intihar giirşimi gerçekleşti. Vatandaşlar tarafından M4 metro neden çalışmıyor, gelmiyor son dakika durumu merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
M4 metro neden çalışmıyor, gelmiyor son dakika? 14 Ekim Kadıköy Sabiha Gökçen metro hattı seferleri ne zaman düzelecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 16:59

14 Ekim 2025 Salı günü Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında seferlerde aksama yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından M4 metro neden çalışmıyor, gelmiyor son dakika durumu araştırılmaya başlandı.

M4 metro neden çalışmıyor, gelmiyor son dakika? 14 Ekim Kadıköy Sabiha Gökçen metro hattı seferleri ne zaman düzelecek?

M4 METRO NEDEN ÇALIŞMIYOR, GELMİYOR 14 EKİM?

Metro İstanbul tarafından açıklanan bilgilere göre M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen MEtro Hattı Gülsuyu istasyonunda intihar girişimi gerçekleşti. İntihar girişiminden dolayı metro seferleri gecikmeli olarak yapılıyor.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı Gülsuyu istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır."

M4 metro neden çalışmıyor, gelmiyor son dakika? 14 Ekim Kadıköy Sabiha Gökçen metro hattı seferleri ne zaman düzelecek?

M4 METRO SEFERLERİ NE ZAMAN DÜZELECEK 14 EKİM?

M4 Metro hattında gecikmeli olarak gerçekleştirilen seferlerin ne zaman düzeleceği hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Kısa süre içerisinde seferlerin normale dönmesi bekleniyor. Metro İstanbul tarafından konuyla iglili bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

ETİKETLER
#M4 Metro
#İstanbul Metro
#Metro Gecikmesi
#İntihar Girişimi
#Gülsuyu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.