19°
 Nalan Güler Güven

Ekmeğe zam geldi! Yarından itibaren yeni fiyatıyla satılacak

Karabük'te 200 gramlık beyaz ekmek fiyatlarına güncelleme geldi. 15 Ekim'den itibaren yeni tarifeye göre Karabük'te ekmeğin fiyatı 15 lira olarak satılmaya başlanacak.

Ekmeğe zam geldi! Yarından itibaren yeni fiyatıyla satılacak
IHA
14.10.2025
14.10.2025
Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası’nın aldığı karara göre 15 Ekim'den itibaren 200 gram olan ekmeğin yeni fiyatı 15 lira olarak güncellendi.

YARINDAN İTİBAREN YENİ FİYATIYLA SATILACAK

Karabük Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası’ndan alınan bilgiye göre Karabük’te 200 gram ekmeğin fiyatı 15 TL oldu. Yeni fiyatlar 15 Ekim 2025 Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Ekmeğe zam geldi! Yarından itibaren yeni fiyatıyla satılacak

DİĞER ÜRÜNLERİN DE FİYATI DEĞİŞTİ

Esnaf Odası tarafından yayımlanan fiyat listesine göre, 400 gram ekmek 30 TL, 300 gram köy ekmeği, çavdar ekmeği, kepekli ve tam buğday ekmeklerinin her biri yine 30 TL olarak belirlendi. 600 gramlık ürünler ise 60 TL'den satışa sunulacak.

