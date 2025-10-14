Menü Kapat
19°
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları:

Orta Doğu'da çözüm Filistin'den geçiyor. Netanyahu katliamcı bir siyasi figür

Yegane çözüm bağımsız filistin'dir. Gazze için gidilecek daha çok yol var. Aynı zamanda Gazze'deki süreç maalesef provokasyona açık.

Nihai amaç Filistin devletinin kurulması. Sürgün planı söz konusu olamaz. Filistin, Filistinliler tarafından yönetilmelidir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye için çalışmalar sürüyor. Sürecin sabote edilmesine izin vermeyeceğiz. Odak nokta silahların bırakılmasıdır. Süreç bütün şube ve uzantılarıyla hayata geçmesidir.

CHP LİDERİ ÖZEL'E TEPKİ

CHP lideri Özgür Özel, son günlerde yabancı liderlere atıf yaparak 'dediler, söylediler' gibi açıklamalarla politik magazin denen bir yaklaşım sergiliyor

Örneğin, sanki Trump'ın yanındaymış gibi nasıl davrandığından bahsediyor. Gerçeklerle hiçbir alakası olmayan yaklaşım sergiliyor. Ya da güya Rus lider Putin Türkiye'yi tehdit etmiş. Herhangi bir sitede bile bu kadar seviyesizleşme görülemez.

Bu söylemler müthiş bir seviye düşüşüdür. CHP'nin politik magazinden sorumlu bir genel başkan yardımcısı olsaydı bunu Özgür Özel hakkıyla üstlenirdi. Maalesef çarpık bir yaklaşım var.

CHP'nin Filistin konusundaki sicili bellidir. Kimse Filistin hassasiyetimizi sorgulayamaz. Siyonist siyasetçi bir dil kullanıyor.

#Politika
