19°
2026 T3 Vakfı bursu başvuruları başladı mı ne kadar?

T3 Vakfı’nın resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre, 2026 Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı başvuruları başladı. Açıklamanın ardından başvuru koşulları ve burs miktarı araştırma konusu oldu.

Gençlerin eğitimlerini desteklemek ve Türkiye’nin Milli Hamlesi’ne katkıda bulunacak kuşaklar yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Programı’nın 2026 dönemi için başvurular başlatıldı.

T3 Vakfı'nın internet adresinde yayımlanan bilgilere göre, burs programına müracaatlar 20 Ekim’de tamamlanacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yürütülen proje kapsamında bu sene beş bin öğrenciye burs desteği sağlanacak.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı 2026 yılında;

  • Yükselen Yıldız Burs Programı,
  • Eğitim Desteği Burs Programı,
  • Eğitmen Mentör Burs Programı,
  • Sen Geleceksin Burs Programı,
  • T3 AI Lisans Araştırmacı Burs Programı ve
  • Etik İletişim Programı

olmak üzere 6 kategori altında uygulanacak.

T3 VAKFI BURSU NE KADAR?

İstanbul’da öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik Yükselen Yıldız Burs Programı, lisans ve lisansüstü öğrencilerine aylık 6 bin TL maddi destek sağlayacak.

Türkiye’nin 81 ilinde ortaokuldan üniversiteye kadar uzanan geniş bir yelpazede ise Desteği Burs Programı kapsamında 3 bin 200 öğrenciye 10 ay boyunca 4 bin TL finansal destek verilecek.

Ayrıca yapay zekâ ve büyük dil modelleri üzerine yoğunlaşan T3 AI Lisans Araştırmacı Burs Programı, öğrencilere 6 ay süresince aylık 7 bin TL burs sunarak teknoloji alanındaki yenilikçi girişimlerin gelişimine katkı sağlayacak.

Bunun yanında, yaratıcı medya çalışmaları, senaryo, kurgu, yazı ve sunum becerilerine odaklanan Etik İletişim Programı ile lisans ve lisansüstü öğrencilere 10 ay boyunca 6 bin TL destek olanağı verilecek.

T3 Vakfı burs başvuruları ne zamana kadar sürecek?
Başvurular 20 Ekim 2025 tarihine kadar T3 Vakfı’nın resmî internet sitesi üzerinden alınacak.
