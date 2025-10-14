Menü Kapat
19°
Eşref Rüya dizisine yeni oyuncu! Oral Özer, Harun karakteriyle geliyor

Başrolünde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Eşref Rüya dizisine yeni oyuncu katılacak. Cannes'a giden başrol oyuncuları büyük ilgiyle karşılanırken, diziye Harun karakteriyle Oral Özer dahil oldu.

Eşref Rüya dizisine yeni oyuncu! Oral Özer, Harun karakteriyle geliyor
Uluç Bayraktar'ın yönettiği ile 'in başrollerini oynadığı diziye yeni bir oyuncu katılıyor. Ethem Özışık ile Lokman Maral'ın kaleme aldığı diziye Harun rolüyle Oral Özer dahil olacak.

EŞREF RÜYA DİZİSİNE HARUN GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “” ikinci sezonunda da çarşamba akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Uluç Bayraktar‘ın yönettiği Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir‘in başrollerini oynadığı diziye Oral Özer dahil olacak.

Eşref Rüya dizisine yeni oyuncu! Oral Özer, Harun karakteriyle geliyor

Kızılcık Şerbeti‘nden sonra “Kraliçe” dizisinde “Selim” karakterini oynayan Özer, 18. bölümden itibaren katılacağı Eşref Rüya‘da Harun’u canlandıracak ve hikâyede sürpriz gelişmelere neden olacak.

Eşref Rüya dizisine yeni oyuncu! Oral Özer, Harun karakteriyle geliyor

EŞREF RÜYA OYUNCULARI CANNES'I SALLADI

Son dönemin en çok izlenen yapımlarından Eşref Rüya, 'daki Mipcom 2025 fuarında Türkiye'yi temsil etti. Dizinin başrolleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, kırmızı halıdaki enerjileri ve uyumlarıyla dikkatleri üzerlerine çekti.

Eşref Rüya dizisine yeni oyuncu! Oral Özer, Harun karakteriyle geliyor
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Kobra Murat'ı affetmedi! "Kaza değil" sözlerine suç duyurusu

Sıkça Sorulan Sorular

ORAL ÖZER KİMDİR?
1984 İskenderun doğumlu Orak Özer, Emret Komutanım, Doktorlar ve Arka Sıradakiler gibi birçok dizi projesinin kadrosunda yer aldı.
