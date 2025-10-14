Eşref Rüya dizisine yeni oyuncu! Oral Özer, Harun karakteriyle geliyor

Uluç Bayraktar'ın yönettiği Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrollerini oynadığı diziye yeni bir oyuncu katılıyor. Ethem Özışık ile Lokman Maral'ın kaleme aldığı diziye Harun rolüyle Oral Özer dahil olacak.

EŞREF RÜYA DİZİSİNE HARUN GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Eşref Rüya” ikinci sezonunda da çarşamba akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Uluç Bayraktar‘ın yönettiği Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir‘in başrollerini oynadığı diziye Oral Özer dahil olacak.

Kızılcık Şerbeti‘nden sonra “Kraliçe” dizisinde “Selim” karakterini oynayan Özer, 18. bölümden itibaren katılacağı Eşref Rüya‘da Harun’u canlandıracak ve hikâyede sürpriz gelişmelere neden olacak.

EŞREF RÜYA OYUNCULARI CANNES'I SALLADI

Son dönemin en çok izlenen yapımlarından Eşref Rüya, Cannes'daki Mipcom 2025 fuarında Türkiye'yi temsil etti. Dizinin başrolleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, kırmızı halıdaki enerjileri ve uyumlarıyla dikkatleri üzerlerine çekti.