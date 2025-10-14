Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Çalışma saatlerini artıran yasa tasarısı Yunanistan halkını sokağa döktü

Yunanistan'da çalışma saatlerini uzatma planı, çalışanları sokağa döktü. Toplu taşıma seferleri durdu, kamu hizmetleri felç oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çalışma saatlerini artıran yasa tasarısı Yunanistan halkını sokağa döktü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 17:11

'da hükümet, işçilerin günde 13 saate kadar çalıştırılmasının önünü açan yasa tasarısıyla tepkileri üzerine çekti. Çalışanlar sokaklara döküldü ve yasa tasarısına karşı çıktı.

Çalışma saatlerini artıran yasa tasarısı Yunanistan halkını sokağa döktü

BİNLERCE KİŞİ PARLAMENTOYA YÜRÜDÜ

Memurları ve özel sektör çalışanlarını temsil eden sendikalar çağrıda bulundu. Ülke genelinde yasa tasarısına karşı iki hafta içinde 2'nci kez gerçekleştirildi. Çok sayıda kamu hizmeti aksarken, feribot seferleri azaltıldı. Toplu taşıma seferleri durdu. Öğretmenler, doktorlar ve gazeteciler de dahil olmak üzere binlerce kişi, başkent Atina'nın merkezinde gösteri düzenledi ve parlamentoya yürüdü.

Çalışma saatlerini artıran yasa tasarısı Yunanistan halkını sokağa döktü

''AŞIRI SÖMÜRÜ YASALLAŞACAK''

Sendikalar, söz konusu yasa tasarısının işçiler üzerindeki baskıyı arttıracağını savunuyor. Memurların çatı sendikası ADEDY'den yapılan açıklamada, esnek çalışma saatlerinin "8 saatlik iş günü uygulamasının sona ermesi, aile ve sosyal yaşamın her türlü anlamının ortadan kalkması ve aşırı sömürünün yasallaştırılması anlamına geldiği" belirtildi.

Çalışma saatlerini artıran yasa tasarısı Yunanistan halkını sokağa döktü

Sendikalar, yasa tasarısının geri çekilmesini, çalışma saatlerinin haftalık mevcut 40 saatten 35 saate düşürülmesini, maaş artışı ve toplu iş sözleşmelerinin yeniden yürürlüğe girmesini talep ediyor.

Çalışma saatlerini artıran yasa tasarısı Yunanistan halkını sokağa döktü

YUNANİSTAN ZATEN AVRUPA'NIN EN UZUN ÇALIŞMA SAATLERİNE SAHİP

Tepki çeken yasa tasarısının ise yarın parlamentoda oylamaya sunulması bekleniyor. Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetinin parlamentodaki çoğunluğu göz önüne alındığında söz konusu yasa tasarısının parlamentodan geçmesi muhtemel görünüyor.

Çalışma saatlerini artıran yasa tasarısı Yunanistan halkını sokağa döktü

Eurostat'a göre Yunanistan, halihazırda Avrupa'nın en uzun çalışma saatlerine sahip ülkesi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burnu büyüdükçe büyüdü, hayatı mahvoldu, yemek bile yiyemiyordu
Binadaki 15 yıllık ceset! Sel felaketi acı gerçeği ortaya çıkardı
ETİKETLER
#yunanistan
#çalışma saatleri
#grev
#işçi hakları
#Yasa Tasarısı
#Sendikalar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.