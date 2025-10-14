Alexander Isak ve Viktor Gyökeres krizi: İsveç'te fatura ağır oldu!

İsveç Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde hiç galip gelemedi. Bu dönemde toplam 4 karşılaşmaya çıkan İsveç, bir kez kazandı ve üç kez de kaybetti.

İSVEÇ'TE ALEXANDER ISAK VE VIKTOR GYOKERES'İN OLUŞTURDUĞU HÜCUM HATTI İŞLEMİYOR!

Alexander Isak ve Viktor Gyökeres ikilisiyle rakip kalede tehdit oluşturmaya çalışan İsveç, son 3 karşılaşmada hiç gol atamadı ve tüm mücadelelerden de puansız ayrıldı. Ayrıca da mavi sarılılarda, bu sonuçların ardından teknik direktör Jon Dahl Tomasson'un görevine son verildi.

İSVEÇ'TE SÜRPRİZ BİR İSİM BEKLENİYOR

Alexander Isak ve Viktor Gyökeres ikilisiyle dünya çapındaki en iyi forvet birlikteliklerinden birine sahip olan İsveç, bundan sonraki dönem için ofansif oyun oynatacak ve yıldız golcüleri de ön plana çıkaracak bir hoca arayışına başladı.