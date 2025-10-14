Menü Kapat
 Murat Makas

Fenerbahçe'de yeni kriz: Futbolcuların test sonuçları şoke etti! Fatura Jose Mourinho'ya kesildi

Fenerbahçe'de oyuncular teste girdi. Samandıra'da yapılan testlerde oyuncuların sonuçları, Domenico Tedesco ve yetkilileri şaşırttı. Sonuçların faturası ise eski teknik direktör Jose Mourinho'ya kesildi.

Sabah
14.10.2025
14.10.2025
'de bazı futbolcuların kadro dışı kalmasının yankıları sürerken yeni bir kriz daha ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler sezona istediği gibi başlayamazken, 'de lider Galatasaray'ın da 6 puan gerisinde kalmıştı.

Fenerbahçe'de yeni kriz: Futbolcuların test sonuçları şoke etti! Fatura Jose Mourinho'ya kesildi

LAKTAT TESTİNE GİRDİLER

Milli araya giren Fenerbahçe'de son yapılan laktat testinde alınan sonuçlar, teknik heyet ve yetkilileri kızdırdı. Oyunculara yapılan laktat testinde normal şartların çok üzerinde değerde bir ortalama ortaya çıktı. Özellikle bazı futbolcuların çok kötü durumda oldukları, 14-15 seviyesindeki değer ölçümüyle bunun yüksekliği takımın, fizik durumundaki problemlerin yansıması olarak görüldü.

Fenerbahçe'de yeni kriz: Futbolcuların test sonuçları şoke etti! Fatura Jose Mourinho'ya kesildi

FATURA MOURINHO'YA KESİLDİ

Normal ölçülerde en fazla 5 civarında olması gereken değerlerin tam 3 kat fazla seviyede belirlenmesi, teknik direktör Tedesco'yu şoka uğratırken fatura da Jose 'ya kesildi.

Fenerbahçe'de yeni kriz: Futbolcuların test sonuçları şoke etti! Fatura Jose Mourinho'ya kesildi

VERİMSİZ KAMP

Portekizli hoca yönetiminde kampın verimsiz geçmesi ve oyuncuların fiziksel olarak yerinde saydığı konusunda teknik kadro ve yönetim hemfikir oldu.

Fenerbahçe'de yeni kriz: Futbolcuların test sonuçları şoke etti! Fatura Jose Mourinho'ya kesildi

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 9.haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Kanarya, 23 Ekim Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'nin 3.haftasında Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'ı ağırlayacak. Fenerbahçe daha sonra, 27 Ekim Pazartesi günü ligin 10.haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

Sıkça Sorulan Sorular

LAKTAT TESTİ NEDİR?
Laktat testi, futbolcuların dayanıklılık ve fiziksel kapasitesini ölçmek için yapılan bir testtir. Vücut efor sarf ederken kaslarda laktik asit birikir; bu asidin kanda artışı, oyuncunun ne kadar zorlandığını gösterir. Değerin yüksek çıkması, futbolcunun fiziksel olarak hazır olmadığını ve dayanıklılık seviyesinin düşük olduğunu ortaya koyar.
