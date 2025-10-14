Fenerbahçe'de yeni kriz: Futbolcuların test sonuçları şoke etti! Fatura Jose Mourinho'ya kesildi

Fenerbahçe'de bazı futbolcuların kadro dışı kalmasının yankıları sürerken yeni bir kriz daha ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler sezona istediği gibi başlayamazken, Süper Lig'de lider Galatasaray'ın da 6 puan gerisinde kalmıştı.

LAKTAT TESTİNE GİRDİLER

Milli araya giren Fenerbahçe'de son yapılan laktat testinde alınan sonuçlar, teknik heyet ve yetkilileri kızdırdı. Oyunculara yapılan laktat testinde normal şartların çok üzerinde değerde bir ortalama ortaya çıktı. Özellikle bazı futbolcuların çok kötü durumda oldukları, 14-15 seviyesindeki değer ölçümüyle bunun yüksekliği takımın, fizik durumundaki problemlerin yansıması olarak görüldü.

FATURA MOURINHO'YA KESİLDİ

Normal ölçülerde en fazla 5 civarında olması gereken değerlerin tam 3 kat fazla seviyede belirlenmesi, teknik direktör Tedesco'yu şoka uğratırken fatura da Jose Mourinho'ya kesildi.

VERİMSİZ KAMP

Portekizli hoca yönetiminde kampın verimsiz geçmesi ve oyuncuların fiziksel olarak yerinde saydığı konusunda teknik kadro ve yönetim hemfikir oldu.

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 9.haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Kanarya, 23 Ekim Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'nin 3.haftasında Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'ı ağırlayacak. Fenerbahçe daha sonra, 27 Ekim Pazartesi günü ligin 10.haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek.