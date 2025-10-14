Alanya'da drift attı, cezadan kaçamadı! Kesilen miktar dudak uçuklattı: O anlar kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mahmutseydi Mahallesi Park Orman önünde meydana gelen olayda, sürücünün farklı zamanlarda iki kez drift yaptığı kamera kayıtlarıyla belirlendi. Trafik güvenliğini ve vatandaşların canını hiçe sayarak tehlikeli manevralar yapan sürücü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla tespit edilerek yakalandı. Yapılan kontrollerin ardından sürücüye 92 bin 784 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, otomobil ise 4 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Şüpheli şahıs hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.