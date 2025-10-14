Zabıtaları sopayla dövdü! CHP'li dayakçı başkan hakkındaki iddianame tamamlandı!

CHP'li Denizli Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın zabıta memurlarına sopayla saldırdığı anlar kamuoyunda tartışma yaratmıştı. 34 yaşındaki Halil Sait Kocagümüş ve 42 yaşındaki Ceyhun Erukan Çabuk'tan kaldırım parke taşlarını döşemeleri istendi. Sağlık sorunları sebebiyle zabıta memurları bu istediği geri çevirdi.

SOPAYLA DÖVDÜ

Belediye Başkanı Erkan Hayla ise bu duruma sopayla karşılık verdi. Güvenlik kameralarında, yerde bulduğu sopayla zabıta memurlarına vurduğu görülen Erkan Hayla için hazırlanan iddianame tamamlandı. Başkan Hayla hakkında 'kasten silahla yaralama'dan 2 yıl ve üzeri hapis cezası istendiği öğrenildi.

MOBBİNG İDDİASI

Başkan Hayla'nın mobbing yaptığı zabıta memurlarına moloz, inşaat, çöp ve çapalama gibi ağır işlerde çalıştırıldıklarını iddia edilirken; Başkan Hayla'nın 31 Mart seçimlerinin hemen 10 gün sonrasına Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü personeli S.S.'ye hakaret edip, boğazını sıktığı anlara ait olduğu ileri sürülen görüntüler sosyal medyada dolaşıma açıldı.

CEZA ALIRSA BAŞKANLIĞI DÜŞECEK

Müvekkilleri Ceyhun Eruhan Çabuk ve Halil Kocagümüş aleyhine silahla adam yaralama suçundan suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Avukat Melih Nebi Yavuz, "Ağustos ayında Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla’nın Ceyhun Eruhan Çabuk ve Halil Kocagümüş aleyhine silahla adam yaralama suçundan suç duyurusunda bulunduk. Bununla alaka olarak iddia makamı bir iddianame düzenledi. Bu iddianamenin içeriğinde, Belediye Başkanı Hayla’nın silahla adam yaralama suçu işlediğini ve bu kapsamda Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesi uyarınca da bazı kamu haklarından yoksun bırakılmasına yönelik güvenlik tedbiri talep etti. Bu şu anlama gelmekte; ilgili Belediye Başkanı Hayla’nın kasten yaralama sucunun nitelikli hali olan silahla yaralama suçunu kasten işlediği için 2 yıl ve üzeri ceza alması gündemde ve Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesi uyarınca bir inceleme yapılması gerekirse; Belediye Başkanın 2 yıl ve üzerinde ceza alması kamu haklarında yoksun kalması anlamına geliyor. Bu durumda Erkan Hayla’nın cezasının kesinleştikten sonra Belediye Başkanlığı görevinin düşmesine neden olabilecektir. Hiçbir kamu memuru Kendi hiyerarşik gücünü ele alarak, bir gariban işçiye ya da memura şiddet uygulaması hukuk devleti sınırları içerisinde kabul edilemez bir durumdur. Bizde bu kapsamda hukuk mücadelemiz sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"SORUŞTURMA SÜRERKEN MOBİNGE MARUZ BIRAKILIYORLAR"

Başkan Hayla tarafından darp edildikten sonra davacı olan zabıta memurlarının mobinge maruz kaldığını ifade eden Avukat Melih Nebi Yavuz, "Yargılama süreci devam ederken müvekkiller büyük bir mobing baskısı altında kalmaktadırlar. Sürekli güvenlik soruşturması ve yazılı savunmaları talep edilmekte. Müvekkillerimin asıl görev tanımı Veri Hazırlama Kontrol bölümünde görev almaktadırlar ve işlerini layıkıyla yerine getirmektedirler. Uygulanan bu mobing müvekkillerimin görevlerini layıkıyla yerine getirmelerine engel olmaktadır" ifadelerini kullandı.