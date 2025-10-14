Menü Kapat
CHP'li eski belediye başkanı Turgay Erdem tutuklandı! Mal varlığına el konuldu

CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden aralarında Turgay Erdem'in de bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 3 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar kapsamında, aralarında 'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi.

CHP'li eski belediye başkanı Turgay Erdem tutuklandı! Mal varlığına el konuldu

TURGAY ERDEM TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli için , 4 şüpheli için ise adli kontrol talep edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de içinde bulunduğu 15 şüpheli hakkında tutuklama, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

CHP'li eski belediye başkanı Turgay Erdem tutuklandı! Mal varlığına el konuldu

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

kapsamında yapılan aramalarda para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu marifetiyle kayyum atandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

CHP'li eski belediye başkanı Turgay Erdem tutuklandı! Mal varlığına el konuldu


Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

CHP'li eski belediye başkanı Turgay Erdem tutuklandı! Mal varlığına el konuldu
ETİKETLER
#operasyon
#chp
#tutuklama
#rüşvet
#suç örgütü
#Turgay Erdem
#Nilüfer Belediye Başkanı
#Gündem
