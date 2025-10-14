Yaprak Dökümü neden yok? 14 Ekim Yaprak Dökümü yerine Güller ve Günahlar yer aldı

Türkiye'nin yayınlandığı dönemde en popüler yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü dizisinin tekrar bölümleri, hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyordu.

Saat 11.00'de başlayan ve oldukça izleyicisi bulunan dizinin sıradaki bölümü ise bugün yayınlanmadı. İzleyiciler tarafından Yaprak Dökümü neden yok sorusunun cevabı merak ediliyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ NEDEN YOK 14 EKİM?

Kanal D tarafından yayımlanan 14 Ekim 2025 Salı günü yayın akışında Yaprak Dökümü dizisi yerine Güller ve Günahlar yer aldı.

Kanal tarafından Yaprak Dökümü'nün sıradaki tekrar bölümünün neden yayınlanmadığı hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Kanal tarafından bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Kanal D 14 Ekim yayın akışı ise şöyle:

07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Güller ve Günahlar

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Güller ve Günahlar

23.15 Müslüm

YAPRAK DÖKÜMÜ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Yaprak Dökümü dizisinin tekrar bölümleri henüz sona ermedi. Kanal tarafından yayımlanan yayın akışına göre 15 Ekim 2025 Çarşamba günü Yaprak Dökümü dizisi yayınlanmaya devam edecek. Dizinin sıradaki bölümü 15 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de ekranlara gelecek.

Kanal D 15 Ekim yayın akışı ise şöyle: