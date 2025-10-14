Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Yaprak Dökümü neden yok? 14 Ekim Yaprak Dökümü yerine Güller ve Günahlar yer aldı

Kanal D ekranlarında tekrar bölümleri yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinin bugün bölümü yayınlanmadı. Dizinin izleyicileri tarafından Yaprak Dökümü neden yok sorusu araştırılmaya başlandı. Yaprak Dökümü'nün sıradaki bölümü yerine güller ve Günahlar dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.

Yaprak Dökümü neden yok? 14 Ekim Yaprak Dökümü yerine Güller ve Günahlar yer aldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 11:25

Türkiye'nin yayınlandığı dönemde en popüler yapımlarından biri olan dizisinin tekrar bölümleri, hafta içi her gün ekranlarında yayınlanıyordu.

Saat 11.00'de başlayan ve oldukça izleyicisi bulunan dizinin sıradaki bölümü ise bugün yayınlanmadı. İzleyiciler tarafından Yaprak Dökümü neden yok sorusunun cevabı merak ediliyor.

Yaprak Dökümü neden yok? 14 Ekim Yaprak Dökümü yerine Güller ve Günahlar yer aldı

YAPRAK DÖKÜMÜ NEDEN YOK 14 EKİM?

Kanal D tarafından yayımlanan 14 Ekim 2025 Salı günü yayın akışında Yaprak Dökümü dizisi yerine Güller ve Günahlar yer aldı.

Kanal tarafından Yaprak Dökümü'nün sıradaki tekrar bölümünün neden yayınlanmadığı hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Kanal tarafından bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Kanal D 14 Ekim yayın akışı ise şöyle:

  • 07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Güller ve Günahlar
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Güller ve Günahlar
  • 23.15 Müslüm
Yaprak Dökümü neden yok? 14 Ekim Yaprak Dökümü yerine Güller ve Günahlar yer aldı

YAPRAK DÖKÜMÜ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Yaprak Dökümü dizisinin tekrar bölümleri henüz sona ermedi. Kanal tarafından yayımlanan yayın akışına göre 15 Ekim 2025 Çarşamba günü Yaprak Dökümü dizisi yayınlanmaya devam edecek. Dizinin sıradaki bölümü 15 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de ekranlara gelecek.

Kanal D 15 Ekim yayın akışı ise şöyle:

  • 07.00 Güller ve Günahlar
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Eşref Rüya
  • 00.15 Güller ve Günahlar
