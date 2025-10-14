Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Marsa’nın “Tesis İçinde Buhar Verimliliği” projesine ödül

Besler’in lider yağ üreticisi Marsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması’nda “Jüri Özel Ödülü”nü kazandı. Marsa, bu yıl yarışmada ödül alan tek gıda firması oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Marsa’nın “Tesis İçinde Buhar Verimliliği” projesine ödül
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 11:23

Dondurulmuş gıda ve yağ kategorilerinde lider markalarıyla faaliyet gösteren gıda sektörünün öncü şirketlerinden Besler’in, lider yağ üreticisi Marsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen Sanayide Proje Yarışması’nda (SENVER-25) “Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü. Türkiye’nin enerji verimliliği hedeflerine katkı sunmak ve çevreye duyarlı projelerin yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen SENVER-25’e ülke genelinden 32 endüstriyel işletme 41 projeyle katıldı. Yıllık toplam enerji tüketimi 1.001 TEP ila 50.000 TEP arasında olan firmaların değerlendirildiği kategoride Marsa, “Tesis İçerisinde Buhar Verimliliği Projesi” ile “Jüri Özel Ödülü”nü kazandı.

6 Ekim’de İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda takdim edilen ödülü, Marsa adına Besler Yağ ve Yağ Üretimi Biriminden Sorumlu İşletmeler Direktörü Engin Aksoy ile Marsa Üretim Müdürü Burhan Kuyulu aldı.

Besler, enerji verimliliği projelerinde hız kesmiyor
İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum süreçlerinde enerji yönetimi ve verimliliğini odağına alan Besler, hedefleri doğrultusunda kaynak kullanımında maksimum verimlilik sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Tesis İçi Buhar Verimliliği Projesi ile ıskarta oranı, enerji ve su tüketimi ile plansız duruşlar azaltılarak en düşük seviyeye indirildi.

ETİKETLER
#sürdürülebilirlik
#enerji verimliliği
#Karbon Salımı
#Senver
#Marsa
#Besler
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.