19°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

İki devletli çözüm sorusundan Gazze cevabıyla kaçtı! Trump'tan dikkat çeken açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da iki devletli çözüm sorusuna kaçamak bir cevap vererek, Gazze'nin yeniden inşasını düşündüğünü dile getirdi. Rusya-Ukrayna konusuna da değinen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'dan da saygı gördüğünü ifade etti.

14.10.2025
saat ikonu 11:20
14.10.2025
saat ikonu 12:16

ABD Başkanı Donald Trump, 'de barış için 'da gerçekleşen zirveden dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazze'nin yönetiminin gelecekte ne şekilde olacağı sorusu üzerine Trump, "Onu göreceğiz. Birçok insan tek devletli çözüm istiyor. Bazıları iki devletli çözüm istiyor." cevabını verdi.

Trump, "Ben bir devlet, çift devlet ya da iki devlet hakkında konuşmuyorum. Gazze'nin yeniden inşası hakkında konuşuyoruz." dedi.

İki devletli çözüm sorusundan Gazze cevabıyla kaçtı! Trump'tan dikkat çeken açıklamalar

''DAHA FAZLA İNSANIN ÖLMESİNİ Mİ İSTİYORSUN?''

Arap ülkeleriyle Filistin'e ilişkin politikalardaki farklılıkları nasıl gidereceği hakkındaki soruya Trump, "Doğru olduğunu düşündüğüm şeye karar veririm ama diğer devletlerle koordineli ilerlerim." cevabını verdi.

Trump, 'da barış ilan edebilmek için henüz "erken olduğu" fikrini ise "Daha fazla insanın ölmesini mi istiyorsun? Birkaç yıl daha savaşsınlar, binalar insanların üstüne yıkılmaya devam etsin diyorsun yani? Doğru şekilde yaptık. Bence zamanlamamız mükemmeldi." sözleriyle reddetti.

İki devletli çözüm sorusundan Gazze cevabıyla kaçtı! Trump'tan dikkat çeken açıklamalar

''ERDOĞAN, RUSYA'DAN SAYGI GÖRÜYOR''

Trump, bir muhabirin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk çabalarına ilişkin sorusuna, "Evet, Erdoğan, Rusya'dan saygı görüyor." cevabını verdi.

Erdoğan ile "harika" ilişkilerine dikkati çeken Trump, "Ben sadece sert insanlarla anlaşabiliyorum. Zayıflarla anlaşamıyorum." dedi.

İki devletli çözüm sorusundan Gazze cevabıyla kaçtı! Trump'tan dikkat çeken açıklamalar

GAZZE'DE ATEŞKES

ABD Başkanı , 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde ile 'ın, Gazze'de planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, dün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.

#donald trump
#gazze
#İsrail
#mısır
#hamas
#orta doğu
#ateşkes
#Dünya
