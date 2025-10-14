Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 | Berrak Arıcan Baş

Time dergisine kapak olan Trump fotoğrafını hiç sevmeyince açtı ağzını yumdu gözünü

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine kapak oldu fakat kullandıkları fotoğraf hiç hoşuna gitmedi. Trump, ''Saçlarımı yok ettiler'' diyerek sitem etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine, kendi sosyal medya platformu 'dan isyan etti. Time dergisi, Trump'ı kapağına taşıdı. Fakat kullandıkları fotoğraf, ABD liderinin hiç hoşuna gitmedi.

Time dergisine kapak olan Trump fotoğrafını hiç sevmeyince açtı ağzını yumdu gözünü

''EN KÖTÜ FOTOĞRAF''

Time dergisinin kendisini konu alan kapağından bahseden Trump, "Time dergisi benim hakkımda nispeten iyi bir hikaye yazdı, ancak kullandıkları fotoğraf şu ana kadarki en kötü fotoğraf olabilir." ifadelerini kullandı.

Time dergisine kapak olan Trump fotoğrafını hiç sevmeyince açtı ağzını yumdu gözünü

''ALT AÇILARDAN FOTOĞRAF ÇEKİLMEYİ SEVMİYORUM''

Trump, derginin, saçlarını yok ettiğini ve seyrek gösterdiğini belirterek, fotoğrafta başının üstünde yüzen bir taç gibi görünen bir şey olduğunu kaydetti. Fotoğraf hakkında "çok garip" yorumunu yapan Trump, alt açılardan fotoğrafının çekilmesini sevmediğini, bu fotoğrafı çok kötü bulduğunu vurguladı.

Time dergisine kapak olan Trump fotoğrafını hiç sevmeyince açtı ağzını yumdu gözünü

''NEDEN YAPIYORLAR?''

Trump, derginin seçtiği bu fotoğrafın eleştirilmeyi hak ettiğini belirterek, derginin fotoğraf seçimini ''Ne yapıyorlar, neden yapıyorlar?'' diyerek sorguladı.

Time dergisi, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda üzerinde Trump'ın olduğu 10 Kasım 2025 tarihli bir kapak fotoğrafı paylaşmıştı.

