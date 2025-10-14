Trump ve Macron'un tokalaşması yine sosyal medyanın dilinde: Adeta savaş verdiler

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yine tokalaştıkları anlarla gündem oldular. Her bir araya geldiklerinde adeta bilek güreşi ya da başparmak savaşı veren liderler için durum değişmedi. Mısır'daki Gazze Zirvesi'nde bir araya gelen liderlerden Trump, Macron'un elini geri çekmesine izin vermedi ve bu kez de ortaya ilginç görüntüler çıktı.