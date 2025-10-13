Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meloni arasında gülümseten diyalog: 'Sigarayı bıraktırmam lazım'

Kategoriler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Mısır'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de görüştü. Selamlaşma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'nin uçaktan inerken kendisini gördüğünü söylemesi üzerine, "İyi görünüyorsun ama sigarayı bıraktırmam lazım." dedi. Meloni gülümseyerek "Biliyorum" şeklinde yanıt verdi.