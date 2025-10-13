Barcelona'ya 400 milyon Euroluk teklif!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'a transfer rekorunu kıracak bir teklif geldi. Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Barcelona'ya 400 milyon Euro önerdi.
İspanyol devi, Lamine Yamal'a gelen ütopik teklife olumlu yaklaşmadı ve genç yeteneğin hiçbir şekilde satılık olmadığını belirtti! Sürece ilave olarak ise Al Hilal'in, Lamine Yamal için miktarı yükseltmesi bekleniyor.
Barcelona, genç yeteneği Lamine Yamal ile 2031 yazına kadar sözleşme imzalamıştı.