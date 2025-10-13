Barcelona'ya 400 milyon Euroluk teklif!

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'a transfer rekorunu kıracak bir teklif geldi. Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Barcelona'ya 400 milyon Euro önerdi.

BARCELONA DEV TEKLİFİ REDDETTİ

İspanyol devi, Lamine Yamal'a gelen ütopik teklife olumlu yaklaşmadı ve genç yeteneğin hiçbir şekilde satılık olmadığını belirtti! Sürece ilave olarak ise Al Hilal'in, Lamine Yamal için miktarı yükseltmesi bekleniyor.

UZUN SOLUKLU SÖZLEŞME

Barcelona, genç yeteneği Lamine Yamal ile 2031 yazına kadar sözleşme imzalamıştı.