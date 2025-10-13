Fenerbahçe'de ayrılık rüzgârları sert esiyor: Veda mevsimi!

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe için ayrılık kararları geliyor. Halihazırda Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bırakan Sadettin Saran yönetimi, neşteri vuracağı tarihi de belirledi.

FENERBAHÇE'DE AYRILIK MEVSİMİ OLARAK HAZİRAN BELİRLENDİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertliler adına ayrılık mevsimini başlatıyor. Fenerbahçe futbol takımının gidişatından memnun olmayan Sadettin Saran, ilk olarak Ocak ayındaki vedaların önünü açacak ve ardından da 2026 Haziran'ında neşteri vuracak.

FENERBAHÇE'DE AYRILIKLAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda yine hayal kırıklıkları yaşanması ihtimaline karşılık net bir tavır aldı. Esasen ise Fenerbahçe; başarının gelmemesi durumunda, Sadettin Saran yönetiminde köklü bir değişikliğe gidecek ve hem yıllardır kulüpte olan hem de ayrıca yüksek maaş alan isimlere veda edilecek.

FENERBAHÇE'DE TRANSFERDEN BEKLENTİLER BÜYÜKTÜ

Sezon öncesindeki yaz transfer dönemini Ali Koç başkanlığında geçiren Fenerbahçe'de, yeni yıldız takviyeleriyle birlikte takımın kimlik değiştirmesi ve kupalar kazanması bekleniyordu ama şu ana kadar ki ivmelenme tam tersi yönde oldu.