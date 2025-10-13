Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgârları sert esiyor: Veda mevsimi!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın sürpriz ayrılık kararları devam edecek. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, an itibarıyla Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci sonrasında yeni kararlar almaya hazırlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgârları sert esiyor: Veda mevsimi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 18:44

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe için ayrılık kararları geliyor. Halihazırda Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bırakan Sadettin Saran yönetimi, neşteri vuracağı tarihi de belirledi.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgârları sert esiyor: Veda mevsimi!

FENERBAHÇE'DE AYRILIK MEVSİMİ OLARAK HAZİRAN BELİRLENDİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertliler adına ayrılık mevsimini başlatıyor. Fenerbahçe futbol takımının gidişatından memnun olmayan Sadettin Saran, ilk olarak Ocak ayındaki vedaların önünü açacak ve ardından da 2026 Haziran'ında neşteri vuracak.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgârları sert esiyor: Veda mevsimi!

FENERBAHÇE'DE AYRILIKLAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda yine hayal kırıklıkları yaşanması ihtimaline karşılık net bir tavır aldı. Esasen ise Fenerbahçe; başarının gelmemesi durumunda, Sadettin Saran yönetiminde köklü bir değişikliğe gidecek ve hem yıllardır kulüpte olan hem de ayrıca yüksek maaş alan isimlere veda edilecek.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgârları sert esiyor: Veda mevsimi!

FENERBAHÇE'DE TRANSFERDEN BEKLENTİLER BÜYÜKTÜ

Sezon öncesindeki yaz transfer dönemini Ali Koç başkanlığında geçiren Fenerbahçe'de, yeni yıldız takviyeleriyle birlikte takımın kimlik değiştirmesi ve kupalar kazanması bekleniyordu ama şu ana kadar ki ivmelenme tam tersi yönde oldu.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgârları sert esiyor: Veda mevsimi!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE HANGİ GOLCÜ İÇİN NABIZ YOKLANIYOR?
Sarı lacivertliler, Artem Dovbyk'i transfer etmek istiyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Barcelona'ya 400 milyon Euroluk teklif!
İlkay Gündoğan'dan 'futboldan anlamıyorlar' mesajı!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.