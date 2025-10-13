İlkay Gündoğan'dan 'futboldan anlamıyorlar' mesajı!

İlkay Gündoğan'dan transfer gündemine dair çarpıcı sözler geldi. Vatandaşı Florian Wirtz'in Liverpool'daki eleştirilerin odağında olmasını değerlendiren İlkay Gündoğan, yaşananlara dair net yorumlar yaptı.

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN FLORIAN WIRTZ'E DESTEK

"Wirtz için ödenen yüksek bonservis nedeniyle İngiltere’de çok hızlı bir şekilde büyük bir gürültü kopmasının kaçınılmaz olduğu belliydi. Ne yazık ki artık işin mekanizması böyle işliyor. Wirtz'in şimdiden başarısız bir transfer olduğunu söylemek çok abartılı. Onun olağanüstü kalitesini görmeyenler, futboldan pek anlamıyorlar demektir. Gol ve asistlerin çok yakında geleceğine eminim. Florian Wirtz'i muazzam yeteneği ile birlikte bu aşamayı atlatacak bir insan olarak görüyorum. Bu, Alman Milli Takımı için de son derece önemli olacaktır. Bu konuda bir şüphem yok, sadece zaman meselesi olduğunu düşünüyorum."

FLORIAN WIRTZ VE LIVERPOOL PERFORMANSI

İngiltere deviyle şu ana kadar 10 maça çıkan Alman yıldız, sadece 1 asistlik skor üretebilmiş ve hiç gol sevinci yaşayamamıştı.