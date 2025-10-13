Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

İlkay Gündoğan'dan 'futboldan anlamıyorlar' mesajı!

Galatasaray'ın yıldız orta sahası İlkay Gündoğan, Liverpool'un Florian Wirtz transferini Bild'e yorumladı. Deneyimli futbolcu, Florian Wirtz özelinde İngiltere'ye net bir mesaj verdi.

İlkay Gündoğan'dan 'futboldan anlamıyorlar' mesajı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 18:28

'dan transfer gündemine dair çarpıcı sözler geldi. Vatandaşı Florian Wirtz'in Liverpool'daki eleştirilerin odağında olmasını değerlendiren İlkay Gündoğan, yaşananlara dair net yorumlar yaptı.

İlkay Gündoğan'dan 'futboldan anlamıyorlar' mesajı!

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN FLORIAN WIRTZ'E DESTEK

"Wirtz için ödenen yüksek bonservis nedeniyle İngiltere’de çok hızlı bir şekilde büyük bir gürültü kopmasının kaçınılmaz olduğu belliydi. Ne yazık ki artık işin mekanizması böyle işliyor. Wirtz'in şimdiden başarısız bir transfer olduğunu söylemek çok abartılı. Onun olağanüstü kalitesini görmeyenler, futboldan pek anlamıyorlar demektir. Gol ve asistlerin çok yakında geleceğine eminim. Florian Wirtz'i muazzam yeteneği ile birlikte bu aşamayı atlatacak bir insan olarak görüyorum. Bu, Alman Milli Takımı için de son derece önemli olacaktır. Bu konuda bir şüphem yok, sadece zaman meselesi olduğunu düşünüyorum."

İlkay Gündoğan'dan 'futboldan anlamıyorlar' mesajı!

FLORIAN WIRTZ VE LIVERPOOL PERFORMANSI

İngiltere deviyle şu ana kadar 10 maça çıkan Alman yıldız, sadece 1 asistlik skor üretebilmiş ve hiç gol sevinci yaşayamamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

LIVERPOOL FLORIAN WIRTZ İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEDİ?
İngiltere temsilcisi, Florian Wirtz transferine 125 milyon Euroluk yatırım yapmıştı.
ETİKETLER
#Spor
#ilkay gündoğan
#ilkay gündoğan
#Spor
