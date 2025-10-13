Menü Kapat
Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var mı? DMM detayları açıkladı

6 Şubat 2023 depremi sonrası evleri hasar gören depremzedelerden bazılarının hala çadırda kaldığıyla ilgili bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ortaya atılan iddiaya açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Hatay'daki çadırkentlerdeki durumla ilgili son durumu duyurdu.

Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var mı? DMM detayları açıkladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medyada ortaya atılan "'da hala çadırda kalan var" iddiasına dair açıklama yaptı. Söz konusu içeriğin kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya çalıştığına dikkat çekerek kalıcı konutlardaki son duruma dair bilgi verildi.

Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var mı? DMM detayları açıkladı

ÇADIRKENTLER 20 EYLÜL 2023'TE KALDIRILDI

Hatay'da depremin ardından kurulan tüm çadırkentlerin, ihtiyacının karşılanması ve kalıcı konutlara geçiş sürecinin başlamasıyla birlikte, 20 Eylül 2023'ten itibaren tamamen kaldırıldığı, hiçbir vatandaşın çadırkentlerde kalmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var mı? DMM detayları açıkladı

"Hatay ilimizde 84 bin 247 ve 2 bin 507 iş yeri olmak üzere toplamda 86 bin 754 bağımsız bölümün kurası çekilmiş, hak sahipleri belirlenmiş, vatandaşlarımızın tamamının kalıcı konutlarına yerleşmeleri için çalışmalar kararlılıkla yürütülmektedir. Bu kapsamda hak sahiplerine kalıcı konutların teslimi peyderpey yapılmakta, teslim süreci devam ederken vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçları tahsis edilen geçici konutlarda veya konteyner kentlerde karşılanmaktadır. Sosyal medyada 'çadırlarda yaşam devam ediyor' iddiası, saha gerçekleriyle bağdaşmayan paylaşımlar olup, resmi kurumların açıklamaları dışındaki asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var mı? DMM detayları açıkladı

https://x.com/dmmiletisim/status/1977744350047039901

