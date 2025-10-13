KPSS Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı 2025 süreci kapsamında, KPSS 2025 5 tercihleri ÖSYM tarafından 29 Eylül ile 6 Ekim 2025 tarihleri arasında kabul edildi.

657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 4B maddesi ve 663 sayılı KHK’nın 45 A maddesi uyarınca gerçekleştirilecek atamalar için yerleştirme süreçleri ÖSYM tarafından yürütülüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı sonuç tarihi henüz duyurulmadı.

KPSS 2025/5 yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki günlerde adayların erişimine sunulması öngörülüyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi internet sitesinden öğrenebilecekler.

Yerleştirme bilgileri, sonuçların ÖSYM’nin internet adresinde adaylara ve kamuoyuna ilan edilmesinin ardından elektronik ortamda ilgili kuruma iletilecek.

Sözleşmeli personel kadrolarına yerleşen adaylar, atama işlemleri için doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuruda bulunacaklar.

Atama için hangi belgelerin gerekli olduğunu ve bu evrakların hangi tarihe kadar nereye teslim edileceğini adaylar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sayfası üzerinden öğrenebilecekler.

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama süreci, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.