19°
 Selahattin Demirel

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli mahkumlar dehşeti söze sığdıramadı: Yeryüzünde bizim katlandıklarımıza katlanabilecek yok

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli bir mahkum, terör ve soykırım devleti güçlerinin uyguladığı zulüm hakkında tüyler ürperten sözler sarf etti. "Yeryüzünde bizim katlandıklarımıza katlanabilecek bir insan yok." diyen mahkum "Psikolojik ve fiziksel işkence adına, bize ve diğer esirlere karşı kullandıkları yöntemlerle yapmadıkları hiçbir şey kalmadı." ifadelerini kullandı. Bir başka serbest bırakılan mahkum da Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2025
18:46
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
18:46

- arasında yürürlüğe giren esir takasını da içeren anlaşması kapsamında, İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli mahkumlardan bazıları, esaret yıllarının getirdiği sağlık sorunları nedeniyle 'in Ramallah kentindeki bir hastanede tedavi altına alındı.

"YAPMADIKLARI HİÇBİR ŞEY KALMADI"

Serbest bırakılan Filistinli bir mahkum, yaptığı açıklamada, sadece kendisinin değil, tüm eserlerin işkenceye maruz kaldığına dikkati çekerek, "Yani yeryüzünde bizim katlandıklarımıza katlanabilecek bir insan yok. Psikolojik ve fiziksel işkence adına, bize ve diğer esirlere karşı kullandıkları yöntemlerle yapmadıkları hiçbir şey kalmadı. Benden sonra binlerce esir hala acı çekiyor.

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli mahkumlar dehşeti söze sığdıramadı: Yeryüzünde bizim katlandıklarımıza katlanabilecek yok

Yani sadece benimle bitmedi, hapishanede acı çeken kardeşlerim var. Yani binlerce esir hala her konuda acı çekiyor. Psikolojik olarak, en çok da psikolojik olarak acı çekiyorsun. Bir ağrı kesici bulmak istiyorsun, bir tane bile ağrı kesici yok senin için. Ben acı çekerken 'Revire inemiyorum' dediğimde bana 'Geber' diyorlardı" dedi.

"FİLİSTİN HALKININ ÇİLESİNE SON VERSİNLER"

Cilt hastalıklarıyla da mücadele ettiklerine dikkat çeken Filistinli mahkum, "Hepsi bütün esirler arasında yayıldı. Ben 4 ay boyunca sadece cilt hastalığından, uyuzdan acı çektim. Yani yeni kurtuldum bu hastalıktan. Tabii ki binlerce esir arkamda hala bu durumdan muzdarip. Yani bu çile bitmedi. Bizim yaşadıklarımızın, arkamızda kalan binlerce esirin başına gelmemesini ve bu çilenin sona ermesini umuyoruz.

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli mahkumlar dehşeti söze sığdıramadı: Yeryüzünde bizim katlandıklarımıza katlanabilecek yok

Mesajımızı tüm dünyaya, dünyadaki tüm özgür insanlara yöneltiyoruz: Filistin halkının ve özellikle esirlerin çilesine son versinler. Çünkü bu dayanılmaz bir şey. Hiçbir insanın buna dayanabileceğini, bizim dayandıklarımıza dayanabileceğini sanmıyorum. İki yıllık zillet ve azap. Kimsenin buna dayanabileceğini sanmıyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Serbest bırakılan bir diğer Filistinli mahkum ise 20 yıldır hapiste olduğunu belirterek, "20 yıldır hapisteydim ve şimdi evime döndüm. Elhamdülillah bu bizim için yeni bir başlangıç ve ailemin, erkek ve kız kardeşlerimin arasında benim için yeni bir hayatın başlangıcı. Elhamdülillah hapisten çıktık ve şimdi ailemizle ve yaşadığımız yeni hayatla bir başlangıç yapıyoruz inşallah" dedi.

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli mahkumlar dehşeti söze sığdıramadı: Yeryüzünde bizim katlandıklarımıza katlanabilecek yok

Türkiye'ye ve Türk milletine de teşekkür eden Filistinli mahkum, "Saygıdeğer bir halk ve onlar bizim kardeşimiz. Türkiye Cumhurbaşkanı'na ve bütün halka teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

"VALLAHİ ÇOK SEVİNÇLİYİM"

20 yıl aradan sonra kardeşine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Filistinli mahkumun yakını, "Vallahi çok sevinçliyim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki kardeşim 20 yıl sonra evine döndü. Bu onun için yeni bir başlangıç. Gerçi sevincimiz biraz eksik, çünkü annemle babam o hapisteyken vefat ettiler" dedi.

