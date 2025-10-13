Trump Erdoğan'a neden övgü yağdırıyor? Sözlerinin ardındakini Fatih Atik yorumladı: Mesaj gönderiyor

Mısır'da yapılan Gazze zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği övgü dolu sözler damga vurdu. Trump'ın bu söyleminin gerisinde yatan nedenler, TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Medya Kritik'te gündeme geldi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Erdoğan olmasaydı Hamas o masaya oturmazdı." diyerek Trump'ın bu söylemiyle Türkiye'nin ABD'den F-16 ve F-35 talepleri nedeniyle ABD Kongresi üyelerine mesaj verdiğini ve "Erdoğan yanımda." vurgusu yapmak istediğini belirtti.

Trump'ın övgüleriyle ABD'nin 10 yıl gecikmeli de olsa Türkiye ve Erdoğan'a olması gereken değeri gösterdiğini söyleyen Atik, ABD Başkanı'nın Erdoğan ile ilgili ifadelerini özellikle seçtiğine işaret etti.

"İKİNCİ ONE MINUTE HADİSESİ"

Bugün Mısır'ın Şarm El Şeyh kentindeki Gazze zirvesine gitmek için yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun zirveye katılma durumunu öğrendiği için uçağının pisti pas geçtikten sonra inmesi hakkında da konuşan Atik, durumu "İkinci one minute hadisesi" olarak niteledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin, Gazze'deki vahşetin mimarı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu davet ettiğini ve durumu öğrenen Erdoğan'ın tepki gösterdiğini söyleyen Atik, Erdoğan'ın Netanyahu'ya meşruiyet kazandırılmasına engel olduğunu belirtti. Atik, Erdoğan'ın tavrına "Çok değerli ve asla unutulmaması gereken bir şey." yorumunda bulundu.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Mısır'daki Gazze zirvesinin açılışında konuşan ABD Başkanı Donald Trump şu ifadeleri kulanmıştı:

"Ben zor insanları daha çok seviyorum. Türkiye'den bir beyefendi... Kendisinin söylendiğinden çok daha güçlü bir ordusu var: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan.

NATO'nun onunla sorunu olduğunda beni arıyorlar, 'Erdoğan'la konuşur musun?' diyorlar. Ne zaman başım sıkışsa her zaman yanımda oldu. Çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir insan. Hiçbir zaman bizi yüzüstü bırakmadı."