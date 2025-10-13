2026 Dünya Kupası'na bir bilet daha: 600 bin nüfuslu ülke bir ilki başardı!

Kategoriler
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Yeşil Burun Adaları ile Esvatini sahaya çıktı. Rakibini 3-0 mağlup eden Yeşil Burun Adaları, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.
Şu ana kadar 21 ekibin turnuva biletine hak kazandığı süreçte, Yeşil Burun Adaları da 22. ülke oldu. Esvatini'yi Dailon Livramento, Willy Semedo ve Tavares Stopira'nın golleriyle deviren Afrika temsilcisi; 600 bin kişilik nüfusuna rağmen turnuvada yer alacak olmasıyla ayrıca dikkatleri üzerine çekti.
Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir, Gana, Yeşil Burun Adaları, ABD, Meksika ve Kanada'nın; daha şimdiden 2026 Dünya Kupası'nda yer alması kesinleşti.
