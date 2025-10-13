Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

2026 Dünya Kupası'na bir bilet daha: 600 bin nüfuslu ülke bir ilki başardı!

2026 Dünya Kupası yolunda bir sürpriz daha gerçekleşti. Yaklaşık 600 bin nüfusu olan Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

2026 Dünya Kupası'na bir bilet daha: 600 bin nüfuslu ülke bir ilki başardı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 23:49

Afrika Elemeleri'nde Yeşil Burun Adaları ile Esvatini sahaya çıktı. Rakibini 3-0 mağlup eden Yeşil Burun Adaları, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

2026 Dünya Kupası'na bir bilet daha: 600 bin nüfuslu ülke bir ilki başardı!

YEŞİL BURUN ADALARI DA 2026 DÜNYA KUPASI'NDA!

Şu ana kadar 21 ekibin turnuva biletine hak kazandığı süreçte, Yeşil Burun Adaları da 22. ülke oldu. Esvatini'yi Dailon Livramento, Willy Semedo ve Tavares Stopira'nın golleriyle deviren Afrika temsilcisi; 600 bin kişilik nüfusuna rağmen turnuvada yer alacak olmasıyla ayrıca dikkatleri üzerine çekti.

2026 Dünya Kupası'na bir bilet daha: 600 bin nüfuslu ülke bir ilki başardı!

2026 DÜNYA KUPASI YOLUNDA 22 BİLET SAHİBİNİ BULDU

Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir, Gana, Yeşil Burun Adaları, ABD, Meksika ve Kanada'nın; daha şimdiden 2026 Dünya Kupası'nda yer alması kesinleşti.

https://x.com/sporttvportugal/status/1977796938138272053

Sıkça Sorulan Sorular

2026 DÜNYA KUPASI HANGİ ÜLKELERDE DÜZENLENECEK?
Tarihi organizasyon; Kanada, ABD ve Meksika ev sahipliğinde gerçekleşecek.
