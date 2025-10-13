Fenerbahçe'de kadro dışı sürecinin perde arkası: Yıldız futbolcu direkten döndü!

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kararlarına ek olarak Fred de gündeme geldi ama son anda fikirler değişti. Zira Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fred'in artık sorumluluk almasını ve formunu yükseltmesini istedi.

FENERBAHÇE'DE KADRO DIŞI SÜRECİNDE FRED HAMLESİ!

Fenerbahçe yönetimi, Domenico Tedesco'nun raporuyla birlikte Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bırakmıştı! An itibarıyla ise kritik kararlarla ilgili kulislerde farklı bir isim de gündeme geldi. Zira Fenerbahçe'deki son döneminde bekleneni veremeyen Fred, Domenico Tedesco'nun halden anlar tavırları sebebiyle kadro dışı kalmaktan şu an için kurtuldu ve kendisiyle özel bir görüşme gerçekleştirildi. En nihayetinde ise Fred'in, bundan sonraki dönemde daha çok sorumluluk alması ve Fenerbahçe orta sahasındaki etkisini artırması talep edildi.

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN KAHVECİ KRİZİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile forma süresi konusunda anlaşamayan İrfan Can Kahveci, İtalyan hocaya tavır almasının ardından yönetimle özel bir görüşme gerçekleştirmek zorunda kaldı ve kadro dışı bırakıldı.

FENERBAHÇE'DE CENK TOSUN İÇİN SORU İŞARETLERİ!

İrfan Can Kahveci'nin forma tartışmasıyla gündeme geldiği ve ceza aldığı dönemde, Cenk Tosun konusunda ise hala bir bilgi paylaşılmadı ve deneyimli golcünün neden kadro dışı kaldığı henüz netlik kazanmadı.