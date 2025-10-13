Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de kadro dışı sürecinin perde arkası: Yıldız futbolcu direkten döndü!

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kaldığı süreçte, üçüncü bir isim de gündeme geldi. Esasen ise Fenerbahçe orta sahasının yıldızlarından Fred, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı kalacaktı ama son anda Domenico Tedesco sayesinde direkten döndü.

Fenerbahçe'de kadro dışı sürecinin perde arkası: Yıldız futbolcu direkten döndü!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 22:24

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kararlarına ek olarak Fred de gündeme geldi ama son anda fikirler değişti. Zira Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fred'in artık sorumluluk almasını ve formunu yükseltmesini istedi.

Fenerbahçe'de kadro dışı sürecinin perde arkası: Yıldız futbolcu direkten döndü!

FENERBAHÇE'DE KADRO DIŞI SÜRECİNDE FRED HAMLESİ!

Fenerbahçe yönetimi, Domenico Tedesco'nun raporuyla birlikte Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bırakmıştı! An itibarıyla ise kritik kararlarla ilgili kulislerde farklı bir isim de gündeme geldi. Zira Fenerbahçe'deki son döneminde bekleneni veremeyen Fred, Domenico Tedesco'nun halden anlar tavırları sebebiyle kadro dışı kalmaktan şu an için kurtuldu ve kendisiyle özel bir görüşme gerçekleştirildi. En nihayetinde ise Fred'in, bundan sonraki dönemde daha çok sorumluluk alması ve Fenerbahçe orta sahasındaki etkisini artırması talep edildi.

Fenerbahçe'de kadro dışı sürecinin perde arkası: Yıldız futbolcu direkten döndü!

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN KAHVECİ KRİZİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile forma süresi konusunda anlaşamayan İrfan Can Kahveci, İtalyan hocaya tavır almasının ardından yönetimle özel bir görüşme gerçekleştirmek zorunda kaldı ve kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'de kadro dışı sürecinin perde arkası: Yıldız futbolcu direkten döndü!

FENERBAHÇE'DE CENK TOSUN İÇİN SORU İŞARETLERİ!

İrfan Can Kahveci'nin forma tartışmasıyla gündeme geldiği ve ceza aldığı dönemde, Cenk Tosun konusunda ise hala bir bilgi paylaşılmadı ve deneyimli golcünün neden kadro dışı kaldığı henüz netlik kazanmadı.

Fenerbahçe'de kadro dışı sürecinin perde arkası: Yıldız futbolcu direkten döndü!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL OLACAK?
Süper Lig devinde, Ocak ve Haziran dönemlerinde pek çok ayrılık yaşanması bekleniyor.
