Ekonomi
Z Gayrimenkul kaç lot verdi ne zaman işlem görecek? ZGYO halka arz sonuçları belli oldu

Z Gayrimenkul halka arz sonuçları yatırımcılar tarafından yakından merak ediliyor. Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanan Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZGYO) halka arz süreci sona erdi. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği talep toplama döneminin ardından, ZGYO kaç lot verdi sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.

Z Gayrimenkul kaç lot verdi ne zaman işlem görecek? ZGYO halka arz sonuçları belli oldu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayan Z Ortaklığı (ZGYO) yoğun ilgi çekti.

9,77 TL sabit fiyatla satışa sunulan paylar için yeni yatırımcılar portföyünde yer açarken, gözler şimdi resmi sonuçlara ve Borsa İstanbul’un ilk işlem günü duyurusuna çevrildi.

Z Gayrimenkul kaç lot verdi ne zaman işlem görecek? ZGYO halka arz sonuçları belli oldu

Z GYO (ZGYO) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZGYO) süreci tamamlanmış oldu.

7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinin ardından, şirketin 84,5 milyon TL nominal değerli B grubu paylarının dağıtımı sonuçlandı.

Z Gayrimenkul kaç lot verdi ne zaman işlem görecek? ZGYO halka arz sonuçları belli oldu

Halka arzda 1,00 TL nominal değerli payların satış fiyatı 9,77 TL olarak uygulanırken, toplam halka arz büyüklüğü 825,6 milyon TL seviyesinde oluştu.

Halka arz sürecinde yatırımcı gruplarından gelen toplam talep, arz edilen miktarın 2,94 katına ulaşarak 248,1 milyon TL nominal değer olarak kayıtlara geçti.

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZGYO) borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı.

Z Gayrimenkul kaç lot verdi ne zaman işlem görecek? ZGYO halka arz sonuçları belli oldu

Z GAYRİMENKUL KAÇ LOT VERDİ?

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzında yatırımcılara ortalama 98 Lot (957 TL) tahsis edildi.

