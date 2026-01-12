Z Gayrimenkul kaç lot verdi ne zaman işlem görecek? ZGYO halka arz sonuçları belli oldu

Kategoriler
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayan Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZGYO) yoğun ilgi çekti.
9,77 TL sabit fiyatla satışa sunulan paylar için yeni yatırımcılar portföyünde yer açarken, gözler şimdi resmi sonuçlara ve Borsa İstanbul’un ilk işlem günü duyurusuna çevrildi.
Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZGYO) halka arz süreci tamamlanmış oldu.
7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinin ardından, şirketin 84,5 milyon TL nominal değerli B grubu paylarının dağıtımı sonuçlandı.
Halka arzda 1,00 TL nominal değerli payların satış fiyatı 9,77 TL olarak uygulanırken, toplam halka arz büyüklüğü 825,6 milyon TL seviyesinde oluştu.
Halka arz sürecinde yatırımcı gruplarından gelen toplam talep, arz edilen miktarın 2,94 katına ulaşarak 248,1 milyon TL nominal değer olarak kayıtlara geçti.
Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZGYO) borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı.
Z GAYRİMENKUL KAÇ LOT VERDİ?
Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzında yatırımcılara ortalama 98 Lot (957 TL) tahsis edildi.